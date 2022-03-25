Перевозчики сообщили о возможной приостановке полетов на Ан-24 и Ан-26

Самолеты Ан-24 и Ан-26 рассчитаны на перевозку грузов и пассажиров (до 52 человек). Они эксплуатируются в регионах, на сети с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и в районах с низким уровнем платежеспособного спроса на авиаперевозки. Как отмечал ранее в марте глава Росавиации, их замена на более современные самолеты неэффективна или невозможна.