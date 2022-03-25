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Перевозчики сообщили о возможной приостановке полетов на Ан-24 и Ан-26

Ведомости

Российские авиакомпании предупредили власти, что проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей на региональных самолетах Ан-24 и Ан-26 грозят приостановкой полетов уже в этом году. Как сообщает РБК, соответствующее обращение направил главе Минпромторга Денису Мантурову, руководителю Росавиации Александру Нерадько и полпреду президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву гендиректор авиакомпании «Ираэро» Юрий Лапин.

По его словам, проблемы связаны с предстоящим закрытием Ростовского завода гражданской авиации №412, который с 31 марта прекратит ремонтировать моторы для Ан-24 и Ан-26. «Это означает, что все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся», — заявил Лапин.

Закрыть производство, по данным источника РБК, решила группа «Агроком» Ивана Саввиди, которой принадлежит завод. На решение также повлияло прекращение работы старого гражданского аэропорта в Ростове в 2017 г., из-за чего предприятие перестало принимать самолеты для ремонта. Ранее на заводе ремонтировали около 60 двигателей в год.

После этого авиаперевозчики смогут ремонтировать нужные двигатели только на Арамильском авиационном ремонтном заводе (Свердловская область), который «просто не сможет освоить такие объемы ремонта», отмечает Лапин. Он сослался на длительные сроки ремонта, малое количество обслуживаемых двигателей и приоритет завода на оборонных проектах.

Самолеты Ан-24 и Ан-26 рассчитаны на перевозку грузов и пассажиров (до 52 человек). Они эксплуатируются в регионах, на сети с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и в районах с низким уровнем платежеспособного спроса на авиаперевозки. Как отмечал ранее в марте глава Росавиации, их замена на более современные самолеты неэффективна или невозможна.

В России насчитывается 100 самолетов этих моделей, 87 из них принадлежат 12 коммерческим авиакомпаниям. Самолеты используются на рейсах в десяти регионах, в том числе в Якутии, Коми, Чукотке, Магаданской и Иркутской областях, а также в Камчатском и Хабаровском краях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных