Перевозчики сообщили о возможной приостановке полетов на Ан-24 и Ан-26
Российские авиакомпании предупредили власти, что проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей на региональных самолетах Ан-24 и Ан-26 грозят приостановкой полетов уже в этом году. Как сообщает РБК, соответствующее обращение направил главе Минпромторга Денису Мантурову, руководителю Росавиации Александру Нерадько и полпреду президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву гендиректор авиакомпании «Ираэро» Юрий Лапин.
По его словам, проблемы связаны с предстоящим закрытием Ростовского завода гражданской авиации №412, который с 31 марта прекратит ремонтировать моторы для Ан-24 и Ан-26. «Это означает, что все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся», — заявил Лапин.
Закрыть производство, по данным источника РБК, решила группа «Агроком» Ивана Саввиди, которой принадлежит завод. На решение также повлияло прекращение работы старого гражданского аэропорта в Ростове в 2017 г., из-за чего предприятие перестало принимать самолеты для ремонта. Ранее на заводе ремонтировали около 60 двигателей в год.
После этого авиаперевозчики смогут ремонтировать нужные двигатели только на Арамильском авиационном ремонтном заводе (Свердловская область), который «просто не сможет освоить такие объемы ремонта», отмечает Лапин. Он сослался на длительные сроки ремонта, малое количество обслуживаемых двигателей и приоритет завода на оборонных проектах.
Самолеты Ан-24 и Ан-26 рассчитаны на перевозку грузов и пассажиров (до 52 человек). Они эксплуатируются в регионах, на сети с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и в районах с низким уровнем платежеспособного спроса на авиаперевозки. Как отмечал ранее в марте глава Росавиации, их замена на более современные самолеты неэффективна или невозможна.
В России насчитывается 100 самолетов этих моделей, 87 из них принадлежат 12 коммерческим авиакомпаниям. Самолеты используются на рейсах в десяти регионах, в том числе в Якутии, Коми, Чукотке, Магаданской и Иркутской областях, а также в Камчатском и Хабаровском краях.