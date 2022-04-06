Саид Керимов лишился контроля в золотодобытчике «Полюс»
Сделка была совершена в понедельник, 4 апреля, после получения разрешения от Федеральной антимонопольной службы, доля Саида Керимова в результате опустилась ниже контроля, до 46,35%. Керимов в тот же день покинул также совет директоров «Полюса».
Паланкоев — контролирующий акционер компании «Донуголь», крупного производителя высокосортного антрацитового угля. В 2010–2016 гг. он был членом Совета Федерации от Ингушетии, где возглавлял группу по сотрудничеству с Катаром в комитете по международным делам. До этого работал советником министра по делам национальной политики РФ и советником главы Ингушетии.
Газета Financial Times ранее сообщила, что Саид Керимов может попасть под санкции Евросоюза вместе с рядом других российских предпринимателей. По данным издания, ЕС обсуждает возможность включения в санкционные списки главы Ozon Александра Шульгина, предправления Сбербанка Германа Грефа, а также бизнесменов Олега Дерипаску и Бориса Ротенберга.
«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и один из крупнейших по объему добычи в мире. Активы «Полюса» расположены в Красноярском крае, Якутии, Иркутской, Магаданской и Амурской областях. Доказанные и вероятные запасы золота «Полюса» по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляли 104 млн унций против 61 млн унций золота на конец 2019 г. В 2020 г. компания добыла и обработала около 2,8 млн унций золота.