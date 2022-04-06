Саид Керимов лишился контроля в золотодобытчике «Полюс»

«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и один из крупнейших по объему добычи в мире. Активы «Полюса» расположены в Красноярском крае, Якутии, Иркутской, Магаданской и Амурской областях. Доказанные и вероятные запасы золота «Полюса» по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляли 104 млн унций против 61 млн унций золота на конец 2019 г. В 2020 г. компания добыла и обработала около 2,8 млн унций золота.