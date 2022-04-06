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Бизнес

Саид Керимов лишился контроля в золотодобытчике «Полюс»

Ведомости

Wandle Holdings Limited (структура сына сенатора Сулеймана Керимова Саида) продала долю в золотодобывающей компании «Полюс» в размере 29,99% «Группе Акрополь» бизнесмена Ахмета Паланкоева. Об этом сообщает пресс-служба «Полюса».

Сделка была совершена в понедельник, 4 апреля, после получения разрешения от Федеральной антимонопольной службы, доля Саида Керимова в результате опустилась ниже контроля, до 46,35%. Керимов в тот же день покинул также совет директоров «Полюса».

Паланкоев — контролирующий акционер компании «Донуголь», крупного производителя высокосортного антрацитового угля. В 2010–2016 гг. он был членом Совета Федерации от Ингушетии, где возглавлял группу по сотрудничеству с Катаром в комитете по международным делам. До этого работал советником министра по делам национальной политики РФ и советником главы Ингушетии.

Газета Financial Times ранее сообщила, что Саид Керимов может попасть под санкции Евросоюза вместе с рядом других российских предпринимателей. По данным издания, ЕС обсуждает возможность включения в санкционные списки главы Ozon Александра Шульгина, предправления Сбербанка Германа Грефа, а также бизнесменов Олега Дерипаску и Бориса Ротенберга.

«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и один из крупнейших по объему добычи в мире. Активы «Полюса» расположены в Красноярском крае, Якутии, Иркутской, Магаданской и Амурской областях. Доказанные и вероятные запасы золота «Полюса» по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляли 104 млн унций против 61 млн унций золота на конец 2019 г. В 2020 г. компания добыла и обработала около 2,8 млн унций золота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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