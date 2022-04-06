Роструд сообщил о профилактических визитах на предприятия на фоне санкций
Государственные инспекторы труда провели более 1200 профилактических визитов на предприятия в марте 2022 г., говорится в сообщении Роструда. Они коснулись в том числе компаний, находящихся «в зоне риска в связи с санкционными ограничениями».
В ходе профилактических визитов, которые стали возможны после вступления в силу в июле 2021 г. поправок в закон о контрольно-надзорной деятельности, «работодателям даны разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере». В частности, в ходе визитов даются разъяснения норм трудового законодательства в случае введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя и др.
По данным Йельского университета, более 600 зарубежных компаний в разных сферах приостановили или прекратили работу в России.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять соблюдение законов компаниями, которые объявили о приостановке деятельности в России. Прокуроры будут контролировать соблюдение трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядок выплаты зарплаты и определение ее размера, исполнение обязательств перед контрагентами и перед Россией.