Роструд сообщил о профилактических визитах на предприятия на фоне санкций

В ходе профилактических визитов, которые стали возможны после вступления в силу в июле 2021 г. поправок в закон о контрольно-надзорной деятельности, «работодателям даны разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере». В частности, в ходе визитов даются разъяснения норм трудового законодательства в случае введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя и др.