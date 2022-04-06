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Бизнес

Роструд сообщил о профилактических визитах на предприятия на фоне санкций

Ведомости

Государственные инспекторы труда провели более 1200 профилактических визитов на предприятия в марте 2022 г., говорится в сообщении Роструда. Они коснулись в том числе компаний, находящихся «в зоне риска в связи с санкционными ограничениями».

В ходе профилактических визитов, которые стали возможны после вступления в силу в июле 2021 г. поправок в закон о контрольно-надзорной деятельности, «работодателям даны разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере». В частности, в ходе визитов даются разъяснения норм трудового законодательства в случае введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя и др.

По данным Йельского университета, более 600 зарубежных компаний в разных сферах приостановили или прекратили работу в России.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять соблюдение законов компаниями, которые объявили о приостановке деятельности в России. Прокуроры будут контролировать соблюдение трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядок выплаты зарплаты и определение ее размера, исполнение обязательств перед контрагентами и перед Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных