«Интерфакс»: Дерипаска и Якобашвили выйдут из правления РСПП

«Оба выходят из состава бюро и правления РСПП по собственному желанию», — сказал один из источников. Источник, близкий к Дерипаске, подтвердил выход из РСПП, заявив, что сейчас в приоритетах у бизнесмена — «регионы, предприятия созданных им бизнесов и трудовые коллективы».