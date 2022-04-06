«Интерфакс»: Дерипаска и Якобашвили выйдут из правления РСПП
Основатель «Русала» Олег Дерипаска и бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили решили покинуть правление и бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой два источника, близких к членам РСПП.
«Оба выходят из состава бюро и правления РСПП по собственному желанию», — сказал один из источников. Источник, близкий к Дерипаске, подтвердил выход из РСПП, заявив, что сейчас в приоритетах у бизнесмена — «регионы, предприятия созданных им бизнесов и трудовые коллективы».
Якобашвили и пресс-служба РСПП от комментариев отказались.
Дерипаска в РСПП возглавляет комитет по экологии и природопользованию, Якобашвили — комитет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.
РСПП был создан в 1990 г., первым президентом союза был Аркадий Вольский (с 1990 по 2005 г.). Именно при нем Дерипаска и Якобашвили стали членами РСПП, уточняет агентство. С 2005 г. союз возглавляет Александр Шохин.