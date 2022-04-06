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«Интерфакс»: Дерипаска и Якобашвили выйдут из правления РСПП

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Основатель «Русала» Олег Дерипаска и бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили решили покинуть правление и бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой два источника, близких к членам РСПП. 

«Оба выходят из состава бюро и правления РСПП по собственному желанию», — сказал один из источников. Источник, близкий к Дерипаске, подтвердил выход из РСПП, заявив, что сейчас в приоритетах у бизнесмена — «регионы, предприятия созданных им бизнесов и трудовые коллективы».

Якобашвили и пресс-служба РСПП от комментариев отказались. 

Дерипаска в РСПП возглавляет комитет по экологии и природопользованию, Якобашвили — комитет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.

РСПП был создан в 1990 г., первым президентом союза был Аркадий Вольский (с 1990 по 2005 г.). Именно при нем Дерипаска и Якобашвили стали членами РСПП, уточняет агентство. С 2005 г. союз возглавляет Александр Шохин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных