«Коммерсантъ» сообщил о проблемах с поставками сантехники

В онлайн-гипермаркете «Всеинструменты.ру» сообщили, что складских запасов их поставщиков хватит на три-четыре месяца. В компании пояснили, что главная проблема — запрет на поставки из нескольких стран инструментов, сантехники и садовой техники. Гендиректор ГК «Смарт инжинирс» Хусейн Плиев рассказал, что у участников рынка возникли проблемы с доставкой товаров из-за проблем с логистикой и проведением оплаты иностранным поставщикам. По его словам, появился дефицит вентиляторов и вентиляционного оборудования, автоматики, комплектующих для систем отопления, оборудования для водоотведения. Вице-президент ГК «Гранель» Александр Кушнарев оценил дефицит импортных материалов у подрядчиков в 10-15%.