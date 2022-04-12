«Коммерсантъ» сообщил о проблемах с поставками сантехники
В России начались перебои с поставками сантехники, трубопроводных соединительных элементов, инструментов и строительной химии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в крупных сетях. Один из собеседников отметил, что сейчас магазины распродают запасы со складов, а нехватка товаров станет заметна в течение двух месяцев.
В онлайн-гипермаркете «Всеинструменты.ру» сообщили, что складских запасов их поставщиков хватит на три-четыре месяца. В компании пояснили, что главная проблема — запрет на поставки из нескольких стран инструментов, сантехники и садовой техники. Гендиректор ГК «Смарт инжинирс» Хусейн Плиев рассказал, что у участников рынка возникли проблемы с доставкой товаров из-за проблем с логистикой и проведением оплаты иностранным поставщикам. По его словам, появился дефицит вентиляторов и вентиляционного оборудования, автоматики, комплектующих для систем отопления, оборудования для водоотведения. Вице-президент ГК «Гранель» Александр Кушнарев оценил дефицит импортных материалов у подрядчиков в 10-15%.
Пятый пакет санкций ЕС среди прочего запретил экспортировать в Россию различные краски, глины, лаки, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов и т. д. Источник издания в DIY-рознице рассказал, что обычно лакокрасочные материалы, которые продаются в России, производятся в стране из компонентов, которые импортировались в том числе из ЕС. Часть компонентов можно будет заменить китайскими аналогами. «Всеинструменты.ру» также планируют замещать товары российскими и китайскими производителями.
Собеседник издания на рынке пояснил, что российские производители сантехники делают ее из белого каолина, до 90% поставок которого шло из Луганска. Такая же ситуация с кафельной плиткой. Другой собеседник издания отметил, что доставка материалов из Китая затруднилась из-за нехватки контейнеров и ковидных ограничений в Шанхае. Раньше товары ввозили через порт Новороссийска, а теперь через Владивосток, добавил он.
Совладелец сети «Максидом» Мария Евневич отметила, что доставку товаров из Китая усложняет отказ контейнерных перевозчиков Mediterranean Shipping Company, CMA CGM и Maersk работать в России. В Leroy Merlin и СТД «Петрович» изданию не предоставили комментариев. В сети «Бауцер» подтвердили сложности с логистикой, однако отметили, что говорить о дефиците пока рано. По мнению Евневич, уход из России или приостановка работы отдельных брендов не приведут к дефициту товаров.
В Минпромторге изданию заявили, что Россия наращивает производство керамической сантехники, поэтому дефицит в этом сегменте не прогнозируется. В январе-феврале этого года было выпущено 2,4 млн единиц продукции, доля импорта в январе составила 13%.