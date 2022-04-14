«Коммерсантъ» узнал о подорожании пластиковых изделий на 10-50%
Производители полимерной упаковки и других товаров из пластика с февраля повысили цены на продукцию на 10-50% и в апреле подорожание может продолжиться, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, сильнее всего выросли цены на сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы.
Собеседники издания пояснили, что подорожание произошло из-за роста стоимости обслуживания импортного оборудования и закупки товаров за границей, роста ставок банков и опасения дальнейшего ухудшения ситуации.
По словам зампреда ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, цены на полиэтиленовую пленку и полипропиленовые мешки выросли на 50% в годовом выражении. Он рассказал, что поставщики иностранной упаковки перевели расчеты на предоплату в валюте, поэтому за месяц цены выросли в среднем на 15-20%. Некоторые виды упаковки подорожали на 42-45% в евро.
Председатель совета директоров производителя БОПП-пленки «Вотерфолл» Константин Кузин пояснил изданию, что цены поднимают в первую очередь небольшие производители, которые не могут компенсировать рост расходов на сырье и компоненты, часть из которых производится за границей. По его мнению, отрасли нужна логистическая и финансовая адаптация, которая может занять до полугода.
Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов подтвердил, что производители полимерной упаковки и других товаров из пластика повышают цены из-за ажиотажного спроса. По его оценке, цены выросли примерно на 10%, с компаниями ведутся переговоры об их сдерживании. Базунов рассказал, что в России сейчас одни из самых низких цен на сырье из-за сдерживания цен по рекомендации правительства. СПП также поддержал предложение СИБУРа отвязать цены на сырье для производства полимеров от экспортного нетбэка.
В СИБУРе сообщили изданию, что в марте компания заморозила цены на уровне февраля, а в апреле они вырастут примерно на 5%. Это позволяет поддержать российских переработчиков и производство труб, стойматериалов, медизделий и индустрию продуктов питания, а также компенсировать рост расходов на импортные добавки и вспомогательное сырье, рост цен на логистику и стоимости обслуживания долга.
По словам производителей пластиков, подорожание упаковки не должно отразиться на цене конечных товаров, потому что оно составляет не более 1-3% в их стоимости. Однако источники издания среди ритейлеров заявили, что дальнейшее подорожание упаковки может вызвать реакцию регулятора. В ФАС сообщили, что придерживаются позиции приоритетного обеспечения внутреннего рынка необходимым количеством товаров и принимают меры по пресечению необоснованного роста цен.