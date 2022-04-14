«Коммерсантъ» узнал о подорожании пластиковых изделий на 10-50%

Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов подтвердил, что производители полимерной упаковки и других товаров из пластика повышают цены из-за ажиотажного спроса. По его оценке, цены выросли примерно на 10%, с компаниями ведутся переговоры об их сдерживании. Базунов рассказал, что в России сейчас одни из самых низких цен на сырье из-за сдерживания цен по рекомендации правительства. СПП также поддержал предложение СИБУРа отвязать цены на сырье для производства полимеров от экспортного нетбэка.