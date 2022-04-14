В Москве ввели 2,4 млн кв. м жилья по программе реновации
С момента начала действия программы реновации в Москве было введено 187 домов общей площадью 2,4 млн кв. м. Это следует из сообщения столичного стройкомплекса. По словам заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, слова которого приводятся в сообщении, еще 163 дома на 2,7 млн кв. м находятся в стадии строительства, а 225 объектов более чем на 4,2 млн кв. м – в стадии проектирования.
Бочкарев добавляет, что всего с начала реализации программы организован переезд 76 400 жителей из 456 старых домов, завершили переезд – 51 400 человек.
Программа реновации началась в 2017 г., изначально она была рассчитана на 15 лет – до 2032 г. Мэрия Москвы планировала построить жилье для переселенцев, а часть квартир продать на открытом рынке. За это отвечает Московский фонд реновации.
Всего сейчас в программу входит в общей сложности 5175 объектов общей площадью более 16 млн кв. м (примерно 350 000 квартир). Это в основном дома первого периода индустриального домостроения, возведенные в 1957–1968 гг. Предполагается, что в ходе программы будет расселено более 1 млн москвичей. Для этих целей планируется возвести в общей сложности более 20 млн кв. м жилья. На сегодняшний момент утверждены 543 стартовые площадки с потенциалом строительства 8,6 млн кв. м.
Московский фонд реновации заключил около 3000 контрактов на сумму более 6 трлн руб., сообщал РБК в ноябре прошлого года со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных сайта гозакупок. Порядка 80% подрядов достались крупнейшими девелоперами города – ГК ПИК, Capital Group, «Крост», «Монарх», ФСК, МИЦ и проч.
В этом году, по данным сайта госзакупок, было заключено еще несколько крупных контрактов. Консорциум компаний, который возглавляет связанная с ГК МИЦ фирма «Мосренстрой-4», стал подрядчиком застройки микрорайонов 23А и 24 в Свиблове. Сумма двух договоров – 65,3 млрд руб.