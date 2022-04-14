В Москве ввели 2,4 млн кв. м жилья по программе реновации

С момента начала действия программы реновации в Москве было введено 187 домов общей площадью 2,4 млн кв. м. Это следует из сообщения столичного стройкомплекса. По словам заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, слова которого приводятся в сообщении, еще 163 дома на 2,7 млн кв. м находятся в стадии строительства, а 225 объектов более чем на 4,2 млн кв. м – в стадии проектирования.