«Боржоми» приостановит розлив воды из-за финансовых трудностей
Грузинский производитель минеральной воды «Боржоми», принадлежащий российской «Альфа-групп», с 29 апреля приостанавливает розлив воды. Решение принято из-за финансовых проблем и трудностей «на основных рынках сбыта», связанных с боевыми действиями на Украине, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на заявление компании.
«Сложная ситуация усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Исправить ситуацию, к сожалению, пока не удалось. Компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах «Боржоми», — говорится в заявлении IDS Borjomi. В компании однако выразили надежду, «что в ближайшее время ситуация улучшится и будет возможность возобновить работу».
Бренд «Боржоми» с 2013 г. принадлежит российской «Альфа-групп». Альфа-банк попал под санкции ЕС в конце февраля, под санкции СЩА — в апреле. Основатель группы Михаил Фридман находится под европейскими, американскими и британскими санкциями. Грузия к санкциям против России не присоединялась.