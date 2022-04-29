«Боржоми» приостановит розлив воды из-за финансовых трудностей

«Сложная ситуация усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Исправить ситуацию, к сожалению, пока не удалось. Компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах «Боржоми», — говорится в заявлении IDS Borjomi. В компании однако выразили надежду, «что в ближайшее время ситуация улучшится и будет возможность возобновить работу».