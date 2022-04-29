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«Боржоми» приостановит розлив воды из-за финансовых трудностей

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Грузинский производитель минеральной воды «Боржоми», принадлежащий российской «Альфа-групп», с 29 апреля приостанавливает розлив воды. Решение принято из-за финансовых проблем и трудностей «на основных рынках сбыта», связанных с боевыми действиями на Украине, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на заявление компании.

«Сложная ситуация усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Исправить ситуацию, к сожалению, пока не удалось. Компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах «Боржоми», — говорится в заявлении IDS Borjomi. В компании однако выразили надежду, «что в ближайшее время ситуация улучшится и будет возможность возобновить работу».

Бренд «Боржоми» с 2013 г. принадлежит российской «Альфа-групп». Альфа-банк попал под санкции ЕС в конце февраля, под санкции СЩА — в апреле. Основатель группы Михаил Фридман находится под европейскими, американскими и британскими санкциями. Грузия к санкциям против России не присоединялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных