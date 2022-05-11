Apple сообщила о прекращении производства iPod
Apple прекратит производство музыкальных плееров iPod Touch после 20 лет их выпуска, говорится на сайте компании. Плеер можно будет купить на сайте Apple или в официальных магазинах, пока не закончатся запасы, следует из заявления компании.
Изначально iPod разрабатывался как устройство, через которое можно было слушать музыку, отмечается в сообщении на сайте компании. «Сегодня возможность вынести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более чем 30 000 плейлистов, доступных через Apple Music», — говорится в сообщении.
Первый iPod был представлен 23 октября 2001 г. и представлял собой миниатюрный MP3-плеер. В 2019 г. Apple впервые за четыре года перевыпустила устройство.