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Apple сообщила о прекращении производства iPod

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Apple прекратит производство музыкальных плееров iPod Touch после 20 лет их выпуска, говорится на сайте компании. Плеер можно будет купить на сайте Apple или в официальных магазинах, пока не закончатся запасы, следует из заявления компании.

Изначально iPod разрабатывался как устройство, через которое можно было слушать музыку, отмечается в сообщении на сайте компании. «Сегодня возможность вынести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более чем 30 000 плейлистов, доступных через Apple Music», — говорится в сообщении.

Первый iPod был представлен 23 октября 2001 г. и представлял собой миниатюрный MP3-плеер. В 2019 г. Apple впервые за четыре года перевыпустила устройство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных