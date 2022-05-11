Apple сообщила о прекращении производства iPod

Изначально iPod разрабатывался как устройство, через которое можно было слушать музыку, отмечается в сообщении на сайте компании. «Сегодня возможность вынести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более чем 30 000 плейлистов, доступных через Apple Music», — говорится в сообщении.