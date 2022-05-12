Китайские смартфоны Realme в России обогнали по продажам iPhone
Китайские смартфоны Realme в апреле вошли в топ-3 по продажам в России с долей 11,2%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков МТС. Первое место сохранил Samsung — 26%, на втором месте — Xiaomi с долей в 20%; смартфоны Apple заняли четвертое место с долей в 10,3% на пятом — Honor с долей в 5,7%. В компании отметили, что в апреле рынок смартфонов в России сократился в годовом выражении на 30% в денежном и натуральном выражении.
В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что в апреле продажи смартфонов снизились, а спросом пользовались недорогие модели. В МТС отметили, что средняя стоимость купленного в апреле телефона составила, как и в прошлом году, 24 000 руб. В «Связном» подтвердили, что в апреле доля смартфонов Realme выросла в годовом выражении с 4% до 11% в штуках и с 2% до 7% в деньгах. При этом доля Apple в денежном выражении уменьшилась с 44% до 31%, а в натуральном — с 16% до 10%. В «Мегафоне» Realme занял третье место по продажам смартфонов в натуральном выражении.
Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин пояснил, что продажи смартфонов и в натуральном, и в денежном выражении в апреле упали на 30%, потому что спрос на них уменьшился на фоне желания россиян придержать накопления. Также на продажах негативно сказываются «общая экономическая обстановка и проблемы с логистикой».
Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин рассказал, что поставки техники продолжаются, однако не в тех объемах, которые были в прошлые годы. Дистрибуторы, по его словам, закупают товар аккуратно, чтобы в случае падения курса рубля и стабилизации на этом уровне не остаться с дорогим товаром на складе.
Источник издания в одном из ритейлеров отметил, что при текущем спросе запасов iPhone на складах хватит на 2-3 месяца. При этом поставки Xiaomi и Realme сохраняются. Из-за проблем с логистикой их объемы меньше, чем до начала спецоперации, но их достаточно, чтобы удовлетворить спрос. В «М.Видео-Эльдорадо» уточнили, что на полках еще есть «достаточно широкий ассортимент смартфонов Apple».