Китайские смартфоны Realme в России обогнали по продажам iPhone

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что в апреле продажи смартфонов снизились, а спросом пользовались недорогие модели. В МТС отметили, что средняя стоимость купленного в апреле телефона составила, как и в прошлом году, 24 000 руб. В «Связном» подтвердили, что в апреле доля смартфонов Realme выросла в годовом выражении с 4% до 11% в штуках и с 2% до 7% в деньгах. При этом доля Apple в денежном выражении уменьшилась с 44% до 31%, а в натуральном — с 16% до 10%. В «Мегафоне» Realme занял третье место по продажам смартфонов в натуральном выражении.