«Коммерсантъ»: продажи смартфона «Ростеха» с начала года не превысили 400 единиц

Собеседник издания на ИТ-рынке заявил, что вывод AYYA T1 на массовый рынок — рискованная инициатива, потому что его безопасность и конфиденциальность не заменят пользователям доступ к популярным экосистемам и приложениям. Интеграция смартфона с сервисами Google пока отрабатывается, и с ней могут быть проблемы, добавил он. Собеседники издания заявили, что процесс локализации AYYA может сильно затянуться из-за нехватки комплектующих. По их мнению, российские смартфоны не смогут заменить ушедшие зарубежные устройства, потому что у них нет силы бренда и позитивного пользовательского опыта, однако они могут увеличить долю в отдельных сегментах.