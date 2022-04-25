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«Коммерсантъ»: продажи смартфона «Ростеха» с начала года не превысили 400 единиц

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Смартфон AYYA T1 компании «Смартэкосистема» (входит в «Ростех») не стал популярнее после ограничения поставок иностранных устройств. По данным «Связного», с января по март 2022 г. в стране продали 370 AYYA на сумму 6,7 млн руб., сообщил «Коммерсантъ». «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon, которые торгуют смартфоном «Ростеха», не предоставили данные о его продажах, однако их партнер подтвердил оценки «Связного».

Смартфон AYYA вышел на рынок в октябре прошлого года. В нем установлен процессор MediaTek Helio P70 и ОС Android 11. Разработчики устройства позиционировали его как смартфон для конфиденциального общения, без сбора личных данных.

В «Ростехе» изданию сообщили, что первая партия AYYA T1 была продана полностью. Новые поставки пройдут на российской ОС «Аврора»; компания будет расширять линейку и внедрять российские компоненты, отметили в пресс-службе.

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что смартфон — нишевый, ориентированный на определенную аудиторию, которая заботится о сохранности персональных данных, или на корпоративный сектор. В Ozon добавили, что чаще всего AYYA T1 покупают в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге и Свердловской области. С марта продажи AYYA начали «показывать динамику», отметили ритейлеры.

Собеседник издания на ИТ-рынке заявил, что вывод AYYA T1 на массовый рынок — рискованная инициатива, потому что его безопасность и конфиденциальность не заменят пользователям доступ к популярным экосистемам и приложениям. Интеграция смартфона с сервисами Google пока отрабатывается, и с ней могут быть проблемы, добавил он. Собеседники издания заявили, что процесс локализации AYYA может сильно затянуться из-за нехватки комплектующих. По их мнению, российские смартфоны не смогут заменить ушедшие зарубежные устройства, потому что у них нет силы бренда и позитивного пользовательского опыта, однако они могут увеличить долю в отдельных сегментах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных