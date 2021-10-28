«Ростех» выпустил «защищенный» смартфон за 19 000 рублей
В розничную продажу в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» поступил смартфон AYYA T1, произведенный структурами «Ростеха». Устройство от госкорпорации обойдется покупателям в 19 000 руб.
AYYA T1 — разработка компании «Смартэкосистема», которая входит в состав ростеховского НИИ «Масштаб». Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Helio P70 от тайваньской MediaTek и работает на ОС Android 11. Гаджет получил 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц и 4 Гб оперативной памяти. Сейчас он предлагается в двух цветах — черном и зеленом.
Сейчас из российского у смартфона только программное обеспечение, которое обязательно предустанавливается по закону. В будущем на него планируют установить российскую операционную систему и процессор, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Смартэкосистемы». Главным претендентом на звание отечественной аппаратной основы для смартфона называются процессоры «Скиф» зеленоградского НПЦ «Элвис». AYYA T1 «рассчитан на конфиденциальное общение и исключает сбор личных данных» — для предотвращения утечек в гаджете предусмотрены блокировка микрофона и камеры.
По данным источников издания, в этом году НИИ «Масштаб» поставит 500 моделей смартфона Минобороны, но в перспективе поставки могут вырасти до 500 000 штук.
В прошлом году разработчик мобильных устройств Mobile Inform Group и дочерняя структура «Ростеха» компания «Аэронавигационные и информационные системы» объявили, что будут совместно выпускать защищенные смартфоны и планшеты для корпоративного сектора. Тогда инвестиции в проект со стороны «Ростеха» оценивались в 1 млрд руб.