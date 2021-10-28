«Ростех» выпустил «защищенный» смартфон за 19 000 рублей

Сейчас из российского у смартфона только программное обеспечение, которое обязательно предустанавливается по закону. В будущем на него планируют установить российскую операционную систему и процессор, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Смартэкосистемы». Главным претендентом на звание отечественной аппаратной основы для смартфона называются процессоры «Скиф» зеленоградского НПЦ «Элвис». AYYA T1 «рассчитан на конфиденциальное общение и исключает сбор личных данных» — для предотвращения утечек в гаджете предусмотрены блокировка микрофона и камеры.