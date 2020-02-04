«Дочка» «Ростеха» вложит миллиард рублей в создание «корпоративного» смартфона

Линейку мобильных устройств стоимостью до 60–90 тыс. руб. планируется выпускать на заводе телеграфных аппаратов в Калуге. «Дочка» «Ростеха» вложите в проект 1 млрд рублей как собственных, так и заемных средств. MIG инвестирует более 50 млн рублей. По данным компаний-участниц проекта, планируется в год производить более 10 тысяч устройств под корпоративные заказы. Две тысячи изделий планируется выпустить до конца 2020 г.