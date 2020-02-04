«Дочка» «Ростеха» вложит миллиард рублей в создание «корпоративного» смартфона
Mobile Inform Group (MIG) совместно с компанией «Аэронавигационные и информационные системы» (дочерняя структура «Ростеха») будут выпускать смартфоны и планшеты для корпоративного сектора. Вложения в проект со стороны «Ростеха» составят 1 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей обеих компаний.
Линейку мобильных устройств стоимостью до 60–90 тыс. руб. планируется выпускать на заводе телеграфных аппаратов в Калуге. «Дочка» «Ростеха» вложите в проект 1 млрд рублей как собственных, так и заемных средств. MIG инвестирует более 50 млн рублей. По данным компаний-участниц проекта, планируется в год производить более 10 тысяч устройств под корпоративные заказы. Две тысячи изделий планируется выпустить до конца 2020 г.
Мобильные устройства планируется выпускать на базе промышленного смартфона MIG S6 и корпоративного планшета MIG T8X. Они работают под Android 9 и 10 и российскими операционными системами Astra Linux и «Аврора». В серийном производстве MIG S6 и MIG T8X появятся в марте 2020 г. Модели предусматривают длительное и постоянное использование в самых сложных погодных условиях и способны выдерживать различные физические нагрузки.
На этом оборудовании для реализации проекта дополнительно установят российские средства криптографической и антивирусной защиты, обмена сообщениями и другие. Как сообщили в MIG, покупателями защищенных устройств станут «полевые службы, силовые ведомства, здравоохранение, энергетика и нефтегазовая отрасль, транспорт и ЖКХ». Стоимость устройств может быть уменьшена при больших объемах заказов, отметили в компании.