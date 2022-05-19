«Санта Бремор» приостановила поставки части морепродуктов из-за санкций

Собеседник издания в одном из ритейлеров рассказал, что подразделение «Санта Бремор» сообщило о приостановке поставок на фоне ограничения экспорта сырья из стран, где выращивают лосося. В самой компании не ответили на запрос издания. В «Ленте» рассказали, что получили уведомления от производителей продукции из красной рыбы о возможных проблемах с отгрузками из-за дефицита сырья. Представитель ритейлера отметил, что сейчас сеть не получает продукцию «Русского моря», но ситуация может поменяться в июне. Собеседник издания в другом ритейлере рассказал, что ассортимент «Русского моря» сократился: цены на продукцию бренда сильно выросли, и она стала невостребованной.