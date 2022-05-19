«Санта Бремор» приостановила поставки части морепродуктов из-за санкций
Белорусский поставщик рыбной продукции «Санта Бремор» (бренд «Русское море» и т. д.) приостановил поставки части своего ассортимента в магазины, в частности, семги и форели, сообщил «Коммерсантъ», изучив ассортимент магазинов. Информацию подтвердили крупные ритейлеры.
Собеседник издания в одном из ритейлеров рассказал, что подразделение «Санта Бремор» сообщило о приостановке поставок на фоне ограничения экспорта сырья из стран, где выращивают лосося. В самой компании не ответили на запрос издания. В «Ленте» рассказали, что получили уведомления от производителей продукции из красной рыбы о возможных проблемах с отгрузками из-за дефицита сырья. Представитель ритейлера отметил, что сейчас сеть не получает продукцию «Русского моря», но ситуация может поменяться в июне. Собеседник издания в другом ритейлере рассказал, что ассортимент «Русского моря» сократился: цены на продукцию бренда сильно выросли, и она стала невостребованной.
По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, белорусские производители до последнего времени использовали лосось из Норвегии, который запрещено ввозить в Россию с 2014 г. Однако после начала спецоперации на Украине поставки норвежского и фарерского лосося прекратились.
Собеседники издания рассказали, что российские производители пока что используют сырье из складских запасов. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк пояснил, что переработчики красной рыбы в России с 2014 г. научились работать с размороженным чилийским лососем. Также они используют красную рыбу с Дальнего Востока, лосось с ферм в Мурманске и форель из Карелии. Однако из-за ухода из России крупных контейнерных линий и сложностей с платежами местные переработчики могут столкнуться с уменьшением предложения импортного сырья.
Березнюк отметил, что со временем «Санта Бремор», вероятно, сможет заместить лосось из Норвегии в том числе за счет российской рыбы, однако это заметно увеличит себестоимость продукции, что негативно скажется на продажах компании и ее доле рынка.