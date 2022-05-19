Газета
Бизнес

«Санта Бремор» приостановила поставки части морепродуктов из-за санкций

Ведомости

Белорусский поставщик рыбной продукции «Санта Бремор» (бренд «Русское море» и т. д.) приостановил поставки части своего ассортимента в магазины, в частности, семги и форели, сообщил «Коммерсантъ», изучив ассортимент магазинов. Информацию подтвердили крупные ритейлеры.

Собеседник издания в одном из ритейлеров рассказал, что подразделение «Санта Бремор» сообщило о приостановке поставок на фоне ограничения экспорта сырья из стран, где выращивают лосося. В самой компании не ответили на запрос издания. В «Ленте» рассказали, что получили уведомления от производителей продукции из красной рыбы о возможных проблемах с отгрузками из-за дефицита сырья. Представитель ритейлера отметил, что сейчас сеть не получает продукцию «Русского моря», но ситуация может поменяться в июне. Собеседник издания в другом ритейлере рассказал, что ассортимент «Русского моря» сократился: цены на продукцию бренда сильно выросли, и она стала невостребованной.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, белорусские производители до последнего времени использовали лосось из Норвегии, который запрещено ввозить в Россию с 2014 г. Однако после начала спецоперации на Украине поставки норвежского и фарерского лосося прекратились. 

Собеседники издания рассказали, что российские производители пока что используют сырье из складских запасов. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк пояснил, что переработчики красной рыбы в России с 2014 г. научились работать с размороженным чилийским лососем. Также они используют красную рыбу с Дальнего Востока, лосось с ферм в Мурманске и форель из Карелии. Однако из-за ухода из России крупных контейнерных линий и сложностей с платежами местные переработчики могут столкнуться с уменьшением предложения импортного сырья.

Березнюк отметил, что со временем «Санта Бремор», вероятно, сможет заместить лосось из Норвегии в том числе за счет российской рыбы, однако это заметно увеличит себестоимость продукции, что негативно скажется на продажах компании и ее доле рынка.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных