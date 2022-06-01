Российским компаниям придется заменить 25% мусоровозов из-за санкций

Согласно данным РЭО, в России вывозят отходы 15 500 мусоровозов, из них около 6100 «КамАЗов», 1500 «ГАЗов» и 3100 «МАЗов». На машины из Китая, Кореи и с завода «ЗИЛ» приходилось 5% парка мусоровозов. Самые популярные иностранные бренды в России — это шведская Scania (1000 машин), MAN (798), японская Isuzu (567), шведская Volvo (331) и немецкая Mercedes (446). В РЭО отметили, что больше всего мусоровозов иностранного производства работает в Москве — 54%, Московской области — 53%, Смоленской области — 39%, Калужской и Белгородской областях — по 18%.