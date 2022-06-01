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Бизнес

Российским компаниям придется заменить 25% мусоровозов из-за санкций

Ведомости

Операторы по вывозу отходов должны будут в течение пяти лет полностью заменить мусоровозы из западных стран — 3800 машин, или 25% рынка, сообщил РБК со ссылкой на главу «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.

До введения санкций российские компании планировали продолжить закупать мусоровозы в Швеции, Германии, Италии и Японии, однако теперь их заменят на российские ГАЗы и КАМАЗы, белорусские МАЗы и китайские машины. При плановом обновлении парка мусоровозов в 2022-2026 гг. покупка машин обойдется в 45 млрд руб. при средней цене машины в 9,5 млн руб. 36,1 млрд руб. из этой суммы пойдет на замену западных мусоровозов.

Операционный директор компании «РГ-Техно» Варвара Петрушина отметила, что общее количество мусоровозов в России вырастет на 20%, потому что у российских, белорусских и китайских производителей пока нет аналогов европейских машин. Западные большегрузы придется заменить на большее количество машин с меньшей грузоподъемностью.

Согласно данным РЭО, в России вывозят отходы 15 500 мусоровозов, из них около 6100 «КамАЗов», 1500 «ГАЗов» и 3100 «МАЗов». На машины из Китая, Кореи и с завода «ЗИЛ» приходилось 5% парка мусоровозов. Самые популярные иностранные бренды в России — это шведская Scania (1000 машин), MAN (798), японская Isuzu (567), шведская Volvo (331) и немецкая Mercedes (446). В РЭО отметили, что больше всего мусоровозов иностранного производства работает в Москве — 54%, Московской области — 53%, Смоленской области — 39%, Калужской и Белгородской областях — по 18%.

После начала спецоперации на Украине Volvo, Scania, MAN, Mercedes и Iveco приостановили продажу машин в России. На эти компании приходится 17% парка мусоровозов в России. После введения санкций ЕС ввозить запчасти в Россию стало практически невозможно, а сроки поставки комплектующих и цены увеличились, рассказал руководитель по связям с общественностью компании «МСК-НТ» Игорь Орлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных