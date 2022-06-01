Австрийская OMV оплатила поставки российского газа в рублях

С 1 апреля импортеры из недружественных стран должны оплачивать поставки газа из России в рублях. Для этого компании должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке и переводить туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует их в рубли и переведет «Газпрому». Такое решение было принято после заморозки за рубежом половины резервов ЦБ на сумму около $300 млрд.