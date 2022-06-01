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Австрийская OMV оплатила поставки российского газа в рублях

Ведомости

Австрийская нефтегазовая компания OMV оплатила в мае поставки газа из России по новой схеме, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании. Ранее немецкие компании RWE и Uniper объявили об оплате поставок по новой схеме.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — рассказали в компании. 

20 мая Reuters сообщил со ссылкой на представителя OMV, что компания реализовала процесс оплаты, который не нарушает антироссийские санкции. OMV считает платежные обязательства выполненными с переводом платы за газ в евро в Газпромбанк.

С 1 апреля импортеры из недружественных стран должны оплачивать поставки газа из России в рублях. Для этого компании должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке и переводить туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует их в рубли и переведет «Газпрому». Такое решение было принято после заморозки за рубежом половины резервов ЦБ на сумму около $300 млрд.

«Газпром» прекратил поставлять газ компаниям в Польше, Болгарии, Финляндии, Германии, Дании и Нидерландах из-за их отказа оплачивать поставки в рублях. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных