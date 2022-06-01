Австрийская OMV оплатила поставки российского газа в рублях
Австрийская нефтегазовая компания OMV оплатила в мае поставки газа из России по новой схеме, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании. Ранее немецкие компании RWE и Uniper объявили об оплате поставок по новой схеме.
«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — рассказали в компании.
20 мая Reuters сообщил со ссылкой на представителя OMV, что компания реализовала процесс оплаты, который не нарушает антироссийские санкции. OMV считает платежные обязательства выполненными с переводом платы за газ в евро в Газпромбанк.
С 1 апреля импортеры из недружественных стран должны оплачивать поставки газа из России в рублях. Для этого компании должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке и переводить туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует их в рубли и переведет «Газпрому». Такое решение было принято после заморозки за рубежом половины резервов ЦБ на сумму около $300 млрд.
«Газпром» прекратил поставлять газ компаниям в Польше, Болгарии, Финляндии, Германии, Дании и Нидерландах из-за их отказа оплачивать поставки в рублях. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях.