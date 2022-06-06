«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии сервиса аренды авто Anytime Prime
«Делимобиль» решил закрыть сервис Anytime Prime, с помощью которого можно арендовать автомобили премиум-класса на срок до года с полным техническим обслуживанием, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на авторынке. Один из них рассказал, что часть машин переведут в обычный каршеринг, а часть продадут.
По данным компании, Anytime Prime владеет более 130 моделями автомобилей, в том числе BMW X3 M40i M Special, Mercedes-Benz E 200 Coupe Sport+, Audi Q5 45 TFSI Sportback, Jaguar F-Type R, Ferrari California. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», выручка сервиса в 2021 г. составила 408,8 млн руб., а убыток – более 23 млн.
Собеседник издания пояснил, что сервис рассчитан на экспатов и топ-менеджеров, многие из которых уехали из Москвы после начала спецоперации на Украине. Основатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев отметил, что пользователи, которые остались в России, отказались от услуг сервиса в попытке сэкономить. Он добавил, что Anytime закупал автомобили по старым ценам, а после их подорожания в 2-3 раза мог решить, что выгоднее будет их продать. Также появился дефицит комплектующих. Аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михалин рассказал, что сервис также не может обслуживать имеющиеся машины и закупать новые из-за подорожания лизинга. В «Делимобиле» отказались от комментариев.