«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии сервиса аренды авто Anytime Prime

Собеседник издания пояснил, что сервис рассчитан на экспатов и топ-менеджеров, многие из которых уехали из Москвы после начала спецоперации на Украине. Основатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев отметил, что пользователи, которые остались в России, отказались от услуг сервиса в попытке сэкономить. Он добавил, что Anytime закупал автомобили по старым ценам, а после их подорожания в 2-3 раза мог решить, что выгоднее будет их продать. Также появился дефицит комплектующих. Аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михалин рассказал, что сервис также не может обслуживать имеющиеся машины и закупать новые из-за подорожания лизинга. В «Делимобиле» отказались от комментариев.