CNBC: суд в Нью-Йорке арестовал два самолета Абрамовича
Федеральный суд в Нью-Йорке предоставил ордер, санкционирующий заочный арест министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, сообщил телеканал CNBC.
Согласно документам, самолеты, связанные с Абрамовичем, — это Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. В материалах прокуратуры говорится, что оба самолета были доставлены в марте в Россию в нарушение экспортных ограничений США, введенных после начала военной операции на Украине.
В суде утверждают, что Boeing 787-8 Dreamliner находится в Дубае, а Gulfstream G650ER — в России.
10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз.
Королевский суд Джерси ранее издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям.