CNBC: суд в Нью-Йорке арестовал два самолета Абрамовича

Согласно документам, самолеты, связанные с Абрамовичем, — это Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. В материалах прокуратуры говорится, что оба самолета были доставлены в марте в Россию в нарушение экспортных ограничений США, введенных после начала военной операции на Украине.