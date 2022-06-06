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Бизнес

CNBC: суд в Нью-Йорке арестовал два самолета Абрамовича

Ведомости

Федеральный суд в Нью-Йорке предоставил ордер, санкционирующий заочный арест министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, сообщил телеканал CNBC.

Согласно документам, самолеты, связанные с Абрамовичем, — это Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. В материалах прокуратуры говорится, что оба самолета были доставлены в марте в Россию в нарушение экспортных ограничений США, введенных после начала военной операции на Украине.

В суде утверждают, что Boeing 787-8 Dreamliner находится в Дубае, а Gulfstream G650ER — в России.

10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз.

Королевский суд Джерси ранее издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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