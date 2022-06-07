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«Космическая» дочка S7 уволила часть сотрудников из-за финансовых проблем

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Компания S7 Space, специализирующаяся на космических проектах «дочка» авиакомпании S7, уволила 52 сотрудника, сообщил РБК со ссылкой на соцсети бывшего гендиректора организации Сергея Сопова.

Издание уточняет, что Сопов опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) письмо одного из бывших сотрудников. «Добрый вечер, уважаемый Сергей Алексеевич! Сегодня 52 сотрудника с с7ктс уволены, я в том числе, все, что вы создавали, разрушено и сломано, космического направления больше нет. Очень жаль S7 space как направление», – следует из письма.

Источник издания в S7 подтвердил увольнение сотрудников и пояснил, что оно связано с финансовыми проблемами компании. «Когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты», – уточнил источник.

В пресс-службе S7 отметили, что проект по созданию ракеты-носителя легкого класса был приостановлен из-за невозможности привлечения финансирования. «В связи с этим с июня 2022 г. S7 Space была вынуждена частично сократить штат сотрудников. Из более чем 100 человек компанию, к сожалению, покинули около 30 сотрудников», – сообщили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных