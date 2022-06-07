«Космическая» дочка S7 уволила часть сотрудников из-за финансовых проблем

Издание уточняет, что Сопов опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) письмо одного из бывших сотрудников. «Добрый вечер, уважаемый Сергей Алексеевич! Сегодня 52 сотрудника с с7ктс уволены, я в том числе, все, что вы создавали, разрушено и сломано, космического направления больше нет. Очень жаль S7 space как направление», – следует из письма.