«Космическая» дочка S7 уволила часть сотрудников из-за финансовых проблем
Издание уточняет, что Сопов опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) письмо одного из бывших сотрудников. «Добрый вечер, уважаемый Сергей Алексеевич! Сегодня 52 сотрудника с с7ктс уволены, я в том числе, все, что вы создавали, разрушено и сломано, космического направления больше нет. Очень жаль S7 space как направление», – следует из письма.
Источник издания в S7 подтвердил увольнение сотрудников и пояснил, что оно связано с финансовыми проблемами компании. «Когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты», – уточнил источник.
В пресс-службе S7 отметили, что проект по созданию ракеты-носителя легкого класса был приостановлен из-за невозможности привлечения финансирования. «В связи с этим с июня 2022 г. S7 Space была вынуждена частично сократить штат сотрудников. Из более чем 100 человек компанию, к сожалению, покинули около 30 сотрудников», – сообщили в пресс-службе.