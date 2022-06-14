Производство стекла в России снизилось на 30%

Директор производства листового стекла компании «Салаватстекло» Максим Скиртин сообщил, что компания начала сокращать выпуск из-за снижения спроса. По его словам, в апреле продажи упали на 25% в годовом выражении, а к маю снизились вдвое. Это повлияло на цены — по итогам мая они снизились на 15-20% к началу года.