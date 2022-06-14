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Бизнес

Производство стекла в России снизилось на 30%

Ведомости

Загрузка производств листового стекла в мае 2022 г. снизилась на 30% и составила около 70%, а в 2021 г. начиная с марта предприятия были загружены почти на 100% из-за высокого спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В министерстве уточнили, что объем производства стекла также снизился: в мае выпуск уменьшился на 20% по сравнению с апрелем этого года. Потребности в стекле внутреннего рынка полностью обеспечены, отметили в пресс-службе.

Директор производства листового стекла компании «Салаватстекло» Максим Скиртин сообщил, что компания начала сокращать выпуск из-за снижения спроса. По его словам, в апреле продажи упали на 25% в годовом выражении, а к маю снизились вдвое. Это повлияло на цены — по итогам мая они снизились на 15-20% к началу года.

Листовое стекло используется прежде всего в строительстве. Ранее замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн пояснил, что потребление листового стекла сократилось в мае в первую очередь из-за снижения объемов строительства. В Минстрое изданию сообщили, что не зарегистрировали снижения объемов строительства. За этот период ввод жилья в эксплуатацию вырос на 60%, а количество выданных разрешений на строительство — на 24%.

Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин признал, что многие строительные компании не начинают новые проекты по строительству жилья, бизнес-центров и торговых комплексов, однако уже начатые госзаказы продолжают выполнять по графику.

Исполнительный директор Союза стекольных предприятий Сергей Секин пояснил, что спрос на стекло снизился в том числе из-за сокращения заказов на замену окон. Также на снижение показателя повлияла остановка производства автомобилей, в котором также используется листовое стекло. По данным Минпромторга, в мае производство автомобильного стекла упало более чем на 50%.

Куприн добавил, что производство стекла упало также из-за сокращения его экспорта: почти 30% российского стекла поставлялось за границу, в том числе в Европу. Поставки в Европу почти прекратились, поэтому производители ищут новые рынки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных