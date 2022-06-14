Производство стекла в России снизилось на 30%
В министерстве уточнили, что объем производства стекла также снизился: в мае выпуск уменьшился на 20% по сравнению с апрелем этого года. Потребности в стекле внутреннего рынка полностью обеспечены, отметили в пресс-службе.
Директор производства листового стекла компании «Салаватстекло» Максим Скиртин сообщил, что компания начала сокращать выпуск из-за снижения спроса. По его словам, в апреле продажи упали на 25% в годовом выражении, а к маю снизились вдвое. Это повлияло на цены — по итогам мая они снизились на 15-20% к началу года.
Листовое стекло используется прежде всего в строительстве. Ранее замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн пояснил, что потребление листового стекла сократилось в мае в первую очередь из-за снижения объемов строительства. В Минстрое изданию сообщили, что не зарегистрировали снижения объемов строительства. За этот период ввод жилья в эксплуатацию вырос на 60%, а количество выданных разрешений на строительство — на 24%.
Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин признал, что многие строительные компании не начинают новые проекты по строительству жилья, бизнес-центров и торговых комплексов, однако уже начатые госзаказы продолжают выполнять по графику.
Исполнительный директор Союза стекольных предприятий Сергей Секин пояснил, что спрос на стекло снизился в том числе из-за сокращения заказов на замену окон. Также на снижение показателя повлияла остановка производства автомобилей, в котором также используется листовое стекло. По данным Минпромторга, в мае производство автомобильного стекла упало более чем на 50%.
Куприн добавил, что производство стекла упало также из-за сокращения его экспорта: почти 30% российского стекла поставлялось за границу, в том числе в Европу. Поставки в Европу почти прекратились, поэтому производители ищут новые рынки.