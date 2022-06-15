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Бизнес

Hoff рассмотрит возможность покупки активов уходящей из России IKEA

Ведомости

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей сокращающей свое присутствие в России IKEA, сообщил гендиректор компании Максим Гришаков. По его словам, любой крупный игрок на российском рынке будет вынужден пересматривать и адаптировать свою стратегию в связи с сокращением бизнеса IKEA в России.

«Важно понимать, что у нас было много «точек пересечения»: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения — это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек», — отметил он.

Гришаков также подчеркнул, что компания заинтересована в том, чтобы потенциальные клиенты понимали, что Hoff — это единственный на рынке мебели «игрок one stop shopping». В рамках этой стратегии и стратегии развития ассортимента компания может претендовать на новые производства.

Ранее сегодня IKEA сообщила, что планирует оптимизировать свой бизнес в России: компания продаст все четыре завода в стране, а их сотрудники будут уволены. Также IKEA распродаст товары со складов, чтобы обеспечить бизнес-процессы. Компания не видит возможности возобновить розничную торговлю в ближайшем будущем, однако торговые центры МЕГА продолжат работать.

После этого губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что работники завода IKEA в регионе сохранят работу после его продажи, российские компании уже заинтересовались покупкой. «В целом мы понимаем, что актив будет сохранен, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности. Завод хороший, завод современный, я не вижу особых рисков», — заключил он.

IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине. 10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа за счет российских активов. Сейчас в России работают отделы обмена и возврата товаров IKEA, а также ТЦ МЕГА.

Ранее по теме: Губернатор Новгородской области заявил, что сотрудники завода IKEA сохранят работу после его продажи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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