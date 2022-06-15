Hoff рассмотрит возможность покупки активов уходящей из России IKEA
Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей сокращающей свое присутствие в России IKEA, сообщил гендиректор компании Максим Гришаков. По его словам, любой крупный игрок на российском рынке будет вынужден пересматривать и адаптировать свою стратегию в связи с сокращением бизнеса IKEA в России.
«Важно понимать, что у нас было много «точек пересечения»: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения — это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек», — отметил он.
Гришаков также подчеркнул, что компания заинтересована в том, чтобы потенциальные клиенты понимали, что Hoff — это единственный на рынке мебели «игрок one stop shopping». В рамках этой стратегии и стратегии развития ассортимента компания может претендовать на новые производства.
Ранее сегодня IKEA сообщила, что планирует оптимизировать свой бизнес в России: компания продаст все четыре завода в стране, а их сотрудники будут уволены. Также IKEA распродаст товары со складов, чтобы обеспечить бизнес-процессы. Компания не видит возможности возобновить розничную торговлю в ближайшем будущем, однако торговые центры МЕГА продолжат работать.
После этого губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что работники завода IKEA в регионе сохранят работу после его продажи, российские компании уже заинтересовались покупкой. «В целом мы понимаем, что актив будет сохранен, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности. Завод хороший, завод современный, я не вижу особых рисков», — заключил он.
IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине. 10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа за счет российских активов. Сейчас в России работают отделы обмена и возврата товаров IKEA, а также ТЦ МЕГА.