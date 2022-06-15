Hoff рассмотрит возможность покупки активов уходящей из России IKEA

После этого губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что работники завода IKEA в регионе сохранят работу после его продажи, российские компании уже заинтересовались покупкой. «В целом мы понимаем, что актив будет сохранен, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности. Завод хороший, завод современный, я не вижу особых рисков», — заключил он.