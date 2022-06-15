Губернатор Новгородской области заявил, что сотрудники завода IKEA сохранят работу после его продажи
«Мы примерно понимаем, кто может быть интересантом. У нас на сегодня огромный дефицит высококвалифицированных кадров. Люди точно будут все востребованы. Но в целом мы понимаем, что актив будет сохранен, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности. <…> Завод хороший, завод современный, я не вижу особых рисков», — отметил Никитин. Он не уточнил название компании-интересанта и добавил, что власти региона внимательно следят за ходом переговоров.
Ранее сегодня IKEA сообщила, что планирует оптимизировать свой бизнес в России: компания продаст все четыре завода в стране, а их сотрудники будут уволены. Также IKEA распродаст товары со складов, чтобы обеспечить бизнес-процессы. Компания не видит возможности возобновить розничную торговлю в ближайшем будущем, однако торговые центры МЕГА продолжат работать.
На сайте правительства региона говорится, что завод в Новгородской области производит шлифованную и ламинированную ДСП, а также выпускает каркасы гардеробов «Пакс» и кухонь «Метод». IKEA приобрела завод в 2013 г. и инвестировала в него 4 млрд руб. На предприятии работают более 500 сотрудников, а его максимальная производственная мощность составляет 7 млн единиц.
IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине. 10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа за счет российских активов. Сейчас в России работают отделы обмена и возврата товаров IKEA, а также ТЦ МЕГА.