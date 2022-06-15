Губернатор Новгородской области заявил, что сотрудники завода IKEA сохранят работу после его продажи

«Мы примерно понимаем, кто может быть интересантом. У нас на сегодня огромный дефицит высококвалифицированных кадров. Люди точно будут все востребованы. Но в целом мы понимаем, что актив будет сохранен, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности. <…> Завод хороший, завод современный, я не вижу особых рисков», — отметил Никитин. Он не уточнил название компании-интересанта и добавил, что власти региона внимательно следят за ходом переговоров.