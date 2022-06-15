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Губернатор Новгородской области заявил, что сотрудники завода IKEA сохранят работу после его продажи

Ведомости

Работники завода IKEA в Новгородской области сохранят работу после его продажи, российские компании уже заинтересовались покупкой, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Андрея Никитина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы примерно понимаем, кто может быть интересантом. У нас на сегодня огромный дефицит высококвалифицированных кадров. Люди точно будут все востребованы. Но в целом мы понимаем, что актив будет сохранен, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности. <…> Завод хороший, завод современный, я не вижу особых рисков», — отметил Никитин. Он не уточнил название компании-интересанта и добавил, что власти региона внимательно следят за ходом переговоров.

Ранее сегодня IKEA сообщила, что планирует оптимизировать свой бизнес в России: компания продаст все четыре завода в стране, а их сотрудники будут уволены. Также IKEA распродаст товары со складов, чтобы обеспечить бизнес-процессы. Компания не видит возможности возобновить розничную торговлю в ближайшем будущем, однако торговые центры МЕГА продолжат работать.

На сайте правительства региона говорится, что завод в Новгородской области производит шлифованную и ламинированную ДСП, а также выпускает каркасы гардеробов «Пакс» и кухонь «Метод». IKEA приобрела завод в 2013 г. и инвестировала в него 4 млрд руб. На предприятии работают более 500 сотрудников, а его максимальная производственная мощность составляет 7 млн единиц.

IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине. 10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа за счет российских активов. Сейчас в России работают отделы обмена и возврата товаров IKEA, а также ТЦ МЕГА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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