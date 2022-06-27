Переработчики пластмасс попросили вернуть пошлину на импорт изделий из пластика
Российские переработчики пластмасс просят вернуть пошлину на ввоз пластмассовых изделий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза переработчиков пластмасс.
Представители отрасли обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а также направили письма в Минэнерго и Госдуму. Союз переработчиков пластмасс просит отменить решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 17 марта комиссия обнулила ввозные пошлины на пленки и изделия из пластмасс до сентября. Отраслевые игроки утверждают, что несут убытки в 7 млрд руб. В частности, предприятия сократили выпуск продукции, а в мае и июне произошли остановки, связанные с недозагрузкой мощностей.
«Ситуация усугубляется укреплением отечественной валюты в сравнении с евро и долларом США, что приводит к падению конкурентоспособности российских предприятий и удорожанию отечественного полимерного сырья на российском рынке»,— говорится в документе.
Союз переработчиков предлагает провести полный анализ ввозных пошлин на базовое полимерное сырье и возобновить деятельность рабочей группы при Минэнерго, чтобы стимулировать применение российского полимерного сырья в переработке и сокращение цен на него для внутренних переработчиков.
В Минэнерго «Коммерсанту» сообщили, что организуют совещание в формате рабочей группы до конца июня. Ведомство готово рассмотреть предложение о возвращении пошлин на полимерное сырье. В министерстве отметили, что уже сейчас производители нефтехимической продукции сдерживают цены для внутреннего рынка.