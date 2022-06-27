Переработчики пластмасс попросили вернуть пошлину на импорт изделий из пластика

Представители отрасли обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а также направили письма в Минэнерго и Госдуму. Союз переработчиков пластмасс просит отменить решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 17 марта комиссия обнулила ввозные пошлины на пленки и изделия из пластмасс до сентября. Отраслевые игроки утверждают, что несут убытки в 7 млрд руб. В частности, предприятия сократили выпуск продукции, а в мае и июне произошли остановки, связанные с недозагрузкой мощностей.