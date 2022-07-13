«Авито» зафиксировало рост спроса на готовый бизнес
Спрос на готовый бизнес в России на «Авито» вырос на 24% во II квартале этого года по сравнению с 2021 г., самыми популярными стали сельскохозяйственные предприятия и компании общепита, сообщила пресс-служба «Авито». В компании отметили, что купить компанию с налаженными бизнес-процессами можно за 500 000 руб., а крупные инвесторы могут вложить в бизнес более 1 млрд руб.
«Во II квартале 2022 г. наибольший рост спроса среди предпринимателей наблюдался по отношению к сельскохозяйственным организациям. Интерес к таким компаниям вырос на 15% по сравнению с предыдущим кварталом и на 40% - в сравнении со II кварталом 2021 г.», — рассказали в пресс-службе. Чаще всего таким бизнесом интересовались предприниматели из Самары и Хабаровска.
Компании в сфере общепита стали популярнее на 4% по сравнению с I кварталом года и на 26% в годовом выражении. Этим бизнесом больше других интересовались в Рязани и Хабаровске, отметили аналитики. Развлекательные организации на площадке во II квартале искали на 2% чаще, чем год назад; популярнее они стали в Ульяновске, Тольятти и Улан-Удэ. Спрос на компании в сфере услуг и интернет-магазины за год вырос на 30 и 58% соответственно, на торговые предприятия — на 12%, на производственные и строительные компании — на 11%.
Самая высокая средняя цена предприятий зафиксирована в сфере развлечений и сельского хозяйства — от 1 млн руб. и 950 000 руб. соответственно. В сфере общественного питания бизнес стоит в среднем 800 000 руб. Среди самых дорогих компаний, продаваемых на площадке, сервис назвал агробизнес в Краснодарском крае, который оценили в 2,9 млрд руб., и гостинично-горнолыжный комплекс в Московской области за 700 млн руб.
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