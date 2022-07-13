«Авито» зафиксировало рост спроса на готовый бизнес

Компании в сфере общепита стали популярнее на 4% по сравнению с I кварталом года и на 26% в годовом выражении. Этим бизнесом больше других интересовались в Рязани и Хабаровске, отметили аналитики. Развлекательные организации на площадке во II квартале искали на 2% чаще, чем год назад; популярнее они стали в Ульяновске, Тольятти и Улан-Удэ. Спрос на компании в сфере услуг и интернет-магазины за год вырос на 30 и 58% соответственно, на торговые предприятия — на 12%, на производственные и строительные компании — на 11%.