Банк «Хоум кредит» возглавит Александр Скабара

В письме председатель правления рассказал, что в апреле чешские акционеры попросили его возглавить «Хоум Кредит», чтобы успешно завершить сделку по продаже, поднять эффективность бизнеса и вывести банк в прибыль. «Я всегда мечтал развивать финтех и с радостью возвращаюсь к тому, что умею делать лучше всего. Несомненно, я собираюсь делать это в партнерстве с банком и акционером», — подчеркнул он, слова топ-менеджера приводит РБК.