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Банк «Хоум кредит» возглавит Александр Скабара

Ведомости

Должность председателя правления банка «Хоум кредит» с 15 июля займет Александр Скабара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Нынешний глава банка Александр Антоненко покинет пост для того, чтобы заняться собственными проектами. Он увольняется после трех месяцев работы.

В письме председатель правления рассказал, что в апреле чешские акционеры попросили его возглавить «Хоум Кредит», чтобы успешно завершить сделку по продаже, поднять эффективность бизнеса и вывести банк в прибыль. «Я всегда мечтал развивать финтех и с радостью возвращаюсь к тому, что умею делать лучше всего. Несомненно, я собираюсь делать это в партнерстве с банком и акционером», — подчеркнул он, слова топ-менеджера приводит РБК.

Скабара ранее был руководителем операционного блока проекта «Совесть» QIWI банка, а также участвовал в разработке предоплаченных карт в группе компаний «Связной». В «Хоум кредите» он займется сохранением и развитием текущего бизнеса, а также повышением финансовых показателей. Также ему необходимо будет определить стратегические задачи и разработать стратегию развития организации, сообщили в пресс-службе.

6 апреля 2022 г. должность председателя правления банка покинул Дмитрий Пешнев-Подольский, он возглавлял компанию с ноября 2020 г., однако принял решение продолжить карьеру вне банка. Тогда его место занял Антоненко, который работал в «Хоум кредите» с 2005 г., на должности зампредседателя правления — с 2015 г.

В мае чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, владеющие российским банком «Хоум Кредит», заявила о планах продать его и другие финансовые активы в России. Новыми владельцами банка станет группа частных инвесторов, которую возглавил Иван Тырышкин, занимающий также пост главы председателей совета директоров СПБ биржи. Полный состав покупателей и новая структура акционеров не раскрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных