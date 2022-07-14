Банк «Хоум кредит» возглавит Александр Скабара
Должность председателя правления банка «Хоум кредит» с 15 июля займет Александр Скабара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Нынешний глава банка Александр Антоненко покинет пост для того, чтобы заняться собственными проектами. Он увольняется после трех месяцев работы.
В письме председатель правления рассказал, что в апреле чешские акционеры попросили его возглавить «Хоум Кредит», чтобы успешно завершить сделку по продаже, поднять эффективность бизнеса и вывести банк в прибыль. «Я всегда мечтал развивать финтех и с радостью возвращаюсь к тому, что умею делать лучше всего. Несомненно, я собираюсь делать это в партнерстве с банком и акционером», — подчеркнул он, слова топ-менеджера приводит РБК.
Скабара ранее был руководителем операционного блока проекта «Совесть» QIWI банка, а также участвовал в разработке предоплаченных карт в группе компаний «Связной». В «Хоум кредите» он займется сохранением и развитием текущего бизнеса, а также повышением финансовых показателей. Также ему необходимо будет определить стратегические задачи и разработать стратегию развития организации, сообщили в пресс-службе.
6 апреля 2022 г. должность председателя правления банка покинул Дмитрий Пешнев-Подольский, он возглавлял компанию с ноября 2020 г., однако принял решение продолжить карьеру вне банка. Тогда его место занял Антоненко, который работал в «Хоум кредите» с 2005 г., на должности зампредседателя правления — с 2015 г.
В мае чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, владеющие российским банком «Хоум Кредит», заявила о планах продать его и другие финансовые активы в России. Новыми владельцами банка станет группа частных инвесторов, которую возглавил Иван Тырышкин, занимающий также пост главы председателей совета директоров СПБ биржи. Полный состав покупателей и новая структура акционеров не раскрываются.
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