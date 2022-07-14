Объем инвестиций в российскую недвижимость увеличился на 42%

Лидерство сохраняют площадки под девелопмент, несмотря на то что их доля за год сократилась с 56 до 47%. Однако в абсолютном денежном выражении объем вложенных в них средств увеличился: за полгода в площадки было вложено 83,9 млрд руб. против 71,3 млрд годом ранее. В тройку лидеров также вошли офисная недвижимость (в нее инвестировали 49,2 млрд руб., доля составила 27%) и торговая недвижимость (19 млрд руб., 11%).