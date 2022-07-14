Объем инвестиций в российскую недвижимость увеличился на 42%
Объем инвестиций в российскую недвижимость за первое полугодие достиг почти 180 млрд руб., увеличившись за год на 42%, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании Knight Frank Russia.
По мнению экспертов, инвестиционная активность на рынке за полугодие побила рекорд прошлых лет, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Говоря об итоге II квартала, аналитики отмечают, что он превысил показатели, зафиксированные в 2014-2020 гг., но оказался ниже только прошлогоднего результата — 73,4 млрд руб. против 74,7 млрд годом ранее.
«Высокий результат первого полугодия 2022 г. позволяет сделать прогноз относительно того, что по итогам года совокупный объем инвестиций будет существенным и, возможно, превысит предыдущие периоды, однако долгосрочное развитие рынков недвижимости все еще остается неопределенным», – отметил управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS Алексей Новиков.
При этом активность иностранных инвесторов по-прежнему остается минимальной. Доля их капитала составила всего 1,6%. Аналитики ожидают, что показатель в течение нескольких лет будет оставаться примерно на том же уровне.
Лидерство сохраняют площадки под девелопмент, несмотря на то что их доля за год сократилась с 56 до 47%. Однако в абсолютном денежном выражении объем вложенных в них средств увеличился: за полгода в площадки было вложено 83,9 млрд руб. против 71,3 млрд годом ранее. В тройку лидеров также вошли офисная недвижимость (в нее инвестировали 49,2 млрд руб., доля составила 27%) и торговая недвижимость (19 млрд руб., 11%).
По данным аналитиков компании, региональным лидером по итогам первого полугодия в структуре спроса оказалась Москва, ее доля выросла с 52 до 75%. Доля Санкт-Петербурга составила 20% против 41% годом ранее, а доля регионов снизилась с 7 до 5%.
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