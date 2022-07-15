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Бизнес

Производитель упаковки Elopak объявил о продаже бизнеса в России

Ведомости

Норвежский производитель упаковки Elopak заключил соглашение о продаже 100% акций российской «дочки» местному менеджменту, говорится в заявлении компании.

«На этой основе сегодня компания достигла соглашения о передаче своего российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству, продав 100% своих акций. С сегодняшнего дня операционная деятельность российского бизнеса находится под контролем местной руководящей команды», — сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что российский бизнес будет работать независимо от Elopak, а норвежская компания будет «воздерживаться от ведения бизнеса в России». Компания ожидает, что продажа российской «дочки» не повлияет на бизнес Elopak за пределами России, а также не принесет существенных финансовых прибылей или убытков. Завершение сделки должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России.

Упаковка Tetra Pak и Pure Pak позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов. Из-за введенных после начала специальной военной операции на Украине западных санкций против России отечественные производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, 12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных