Производитель упаковки Elopak объявил о продаже бизнеса в России

В пресс-службе отметили, что российский бизнес будет работать независимо от Elopak, а норвежская компания будет «воздерживаться от ведения бизнеса в России». Компания ожидает, что продажа российской «дочки» не повлияет на бизнес Elopak за пределами России, а также не принесет существенных финансовых прибылей или убытков. Завершение сделки должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России.