Производитель упаковки Elopak объявил о продаже бизнеса в России
Норвежский производитель упаковки Elopak заключил соглашение о продаже 100% акций российской «дочки» местному менеджменту, говорится в заявлении компании.
«На этой основе сегодня компания достигла соглашения о передаче своего российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству, продав 100% своих акций. С сегодняшнего дня операционная деятельность российского бизнеса находится под контролем местной руководящей команды», — сообщили в компании.
В пресс-службе отметили, что российский бизнес будет работать независимо от Elopak, а норвежская компания будет «воздерживаться от ведения бизнеса в России». Компания ожидает, что продажа российской «дочки» не повлияет на бизнес Elopak за пределами России, а также не принесет существенных финансовых прибылей или убытков. Завершение сделки должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России.
Упаковка Tetra Pak и Pure Pak позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов. Из-за введенных после начала специальной военной операции на Украине западных санкций против России отечественные производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, 12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.
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