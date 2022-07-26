Российские рыбаки сообщили об отказе в ремонте судов в европейских портах
По словам заместителя директора группы «Норебо» Сергея Сенникова, российские суда обслуживаются в странах Европы, поскольку судоремонтные предприятия должны находиться максимально близко к районам промысла. Так, суда Северного и Западного бассейнов содержались в Норвегии, Финляндии, Польше и других странах Прибалтики.
Теперь же ряд компаний отказывает в обслуживании российского флота. Сенников уточнил, что причина кроется не санкциях Евросоюза в отношении России, а в политических взглядах предприятий. По его словам, «Норебо» уже тоже отказывали в обслуживании. Сенников добавил, что дальнейшее усугубление проблемы с ремонтом в иностранных портах может привести к уменьшению вылова.
Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отметил, что на сегодняшний день российские суда могут только выгрузить продукцию в портах, а «остальное сделать невозможно». При этом рыбная продукция не входит в санкционные списки западных стран. Осинцев подтвердил, что отказы в обслуживания исходят от отдельных компаний. Часто предприятия даже не называют причину своего решения.
В Росрыболовстве отметили, что услугами зарубежных портов пользуется около 600 российских судов, но далеко не все из них получают отказы. В таком случае суда направляются в другие порты, в том числе и отечественные. Случаи отказов в ведомстве назвали «политикой двойных стандартов». По мнению Росрыболовства, действия компаний создают угрозу безопасности мореплавания.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса