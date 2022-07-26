Российские рыбаки сообщили об отказе в ремонте судов в европейских портах

Теперь же ряд компаний отказывает в обслуживании российского флота. Сенников уточнил, что причина кроется не санкциях Евросоюза в отношении России, а в политических взглядах предприятий. По его словам, «Норебо» уже тоже отказывали в обслуживании. Сенников добавил, что дальнейшее усугубление проблемы с ремонтом в иностранных портах может привести к уменьшению вылова.