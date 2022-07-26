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Российские рыбаки сообщили об отказе в ремонте судов в европейских портах

Ведомости

Рыбодобывающим компаниям массово отказывают в ремонте российских судов в зарубежных портах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных рыбодобывающих компаний и профильных ассоциаций.

По словам заместителя директора группы «Норебо» Сергея Сенникова, российские суда обслуживаются в странах Европы, поскольку судоремонтные предприятия должны находиться максимально близко к районам промысла. Так, суда Северного и Западного бассейнов содержались в Норвегии, Финляндии, Польше и других странах Прибалтики. 

Теперь же ряд компаний отказывает в обслуживании российского флота. Сенников уточнил, что причина кроется не санкциях Евросоюза в отношении России, а в политических взглядах предприятий. По его словам, «Норебо» уже тоже отказывали в обслуживании. Сенников добавил, что дальнейшее усугубление проблемы с ремонтом в иностранных портах может привести к уменьшению вылова.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отметил, что на сегодняшний день российские суда могут только выгрузить продукцию в портах, а «остальное сделать невозможно». При этом рыбная продукция не входит в санкционные списки западных стран. Осинцев подтвердил, что отказы в обслуживания исходят от отдельных компаний. Часто предприятия даже не называют причину своего решения.

В Росрыболовстве отметили, что услугами зарубежных портов пользуется около 600 российских судов, но далеко не все из них получают отказы. В таком случае суда направляются в другие порты, в том числе и отечественные. Случаи отказов в ведомстве назвали «политикой двойных стандартов». По мнению Росрыболовства, действия компаний создают угрозу безопасности мореплавания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных