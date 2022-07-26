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Главу Татарстана переизбрали председателем совета директоров «Татнефти»

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Главу республики Татарстан Рустама Минниханова переизбрали на пост председателя совета директоров «Татнефти», сообщила пресс-служба компании.

«26 июля 2022 года в г. Казани состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «Татнефть». Участники заседания избрали председателем главу Республики Татарстан Рустама Минниханова», – говорится в сообщении.

Кроме того на заседании Юрий Левин был выбран председателем комитета по аудиту, Ласло Гереч – комитета по комитета по кадрам и вознаграждениям, а Наиль Маганов – комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению.

Новый состав совета директоров был сформирован на общем собрании акционеров «Татнефти» 23 июня. Переизбраны в состав совета также гендиректор компании Наиль Маганов, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, министр финансов республики Радик Гайзатуллин, гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин и др. Как отмечает «Интерфакс», его новым членами стали стали директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков и помощник президента Татарстана Ренат Галиев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных