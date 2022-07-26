Главу Татарстана переизбрали председателем совета директоров «Татнефти»
Главу республики Татарстан Рустама Минниханова переизбрали на пост председателя совета директоров «Татнефти», сообщила пресс-служба компании.
«26 июля 2022 года в г. Казани состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «Татнефть». Участники заседания избрали председателем главу Республики Татарстан Рустама Минниханова», – говорится в сообщении.
Кроме того на заседании Юрий Левин был выбран председателем комитета по аудиту, Ласло Гереч – комитета по комитета по кадрам и вознаграждениям, а Наиль Маганов – комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению.
Новый состав совета директоров был сформирован на общем собрании акционеров «Татнефти» 23 июня. Переизбраны в состав совета также гендиректор компании Наиль Маганов, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, министр финансов республики Радик Гайзатуллин, гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин и др. Как отмечает «Интерфакс», его новым членами стали стали директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков и помощник президента Татарстана Ренат Галиев.
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