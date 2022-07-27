«Коммерсантъ»: УГМК завершает приобретение контрольного пакета «Сусуманзолота»

Кроме того, у компании могут быть планы на геологоразведочные и добывающие активы ряда других крупных компаний, в том числе даже на отдельные активы «Полюса» и ГРК «Павлик», а также находящиеся пока на стадии разведки медные и медно-полиметаллические объекты северо-востока России. Если эти планы реализуются, то УГМК станет одним из крупнейших производителем золота в России, отметил собеседник издания.