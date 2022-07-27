«Коммерсантъ»: УГМК завершает приобретение контрольного пакета «Сусуманзолота»
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) завершает приобретение контрольного пакета «Сусуманзолота». Компания уже выкупила доли наследников основателя «Сусуманзолота» Владимира Христова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
После покупки долей крупнейших акционеров золотодобывающей компании УГМК приступила к кадровым перестановкам в менеджменте предприятия. Отмечается, что теперь крупный производитель меди получил свой первый актив в золотодобыче. УГМК и «Сусуманзолото» не дали комментариев газете.
Сумма сделки не раскрывается. По данным «Коммерсанта», в конце 2021 г. УГМК предлагала выкупить горнодобывающую компанию «Высочайший», сопоставимую с «Сусуманзолото», за $500 млн. При этом акционеры предприятия просили за него $1 млрд.
«Сусуманзолото» специализируется на добыче золота на россыпных месторождениях в Магаданской области. По данным Союза золотопромышленников России, в 2021 году «Сусуманзолото» входило в топ-10 золотодобывающих компаний России и произвела 7,3 тонны золота. Выручка компании по РСБУ выросла за год до 30,1 млрд руб. (на 27%), а EBITDA снизилась в 1,7 раза, до 6,2 млрд руб. Чистая прибыль сократилась в 3,7 раза, до 1,7 млрд руб.
Отмечается, что на одном активе в золотодобыче УГМК может не остановиться. Следующим приобретением компании может стать Petropavlovsk. Источник газеты, специализирующийся на рынке M&A, считает, что УГМК также заинтересована в российских активах Polymetal.
Кроме того, у компании могут быть планы на геологоразведочные и добывающие активы ряда других крупных компаний, в том числе даже на отдельные активы «Полюса» и ГРК «Павлик», а также находящиеся пока на стадии разведки медные и медно-полиметаллические объекты северо-востока России. Если эти планы реализуются, то УГМК станет одним из крупнейших производителем золота в России, отметил собеседник издания.
Основная сфера работы УГМК — производство меди, цинка и угля. Но компания также получает золото и серебро как сопутствующие компоненты при добыче цветных металлов. В ее структуру входит более 40 предприятий в России и за границей. УГМК занимает 50-ю строчку в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2021 года по версии Forbes.
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