В России выросли продажи китайских телевизоров

Крупнейшие производители техники приостановили свою деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Часть компаний официально об уходе с российского рынка не заявляла, но перестала поставлять гаджеты и комплектующие для устройств в страну, ссылаясь на проблемы с логистикой. В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них в том числе оказались смартфоны и техника компаний Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG и др.