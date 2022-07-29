В России выросли продажи китайских телевизоров
В России резко выросли продажи китайских телевизоров, пишет «Коммерсантъ». Однако по данным «Марвел-дистрибуции», за первые шесть месяцев российский рынок телевизоров упал на 17%, до 2,73 млн устройств. При этом в деньгах он вырос почти на 13%, до 94,1 млрд руб.
Источники газеты рассказали, что «М.Видео-Эльдорадо» договорился о поставках телевизоров китайской Realme. Представители компаний эту информацию подтвердили, но раскрывать детали не стали. По словам источника, в магазинах появятся несколько моделей с разрешением 4K и Smart TV разных диагоналей, а также телевизор с технологией SLED (у него вместо традиционного монохромного спектра подсветки сразу три цвета).
Отмечается, что после приостановки поставок в Россию рядом крупнейших производителей электроники расстановка сил на рынке сильно изменилась. Так, доля (в штучном выражении) корейской Samsung снизилась с 24,8% до 7,6%, а присутствие на рынке LG сократилось более чем в два раза — с 21,6% до 10,1%. Лидером во втором квартале стала китайская Xiaomi. Компания увеличила долю с 4,8% до 11,7%.
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов уточняет, что до 24 февраля в сегменте лидировали LG и Samsung. На них приходилось 62% продаж телевизоров, а на Xiaomi, Haier и Sony — менее 15%. В июне ситуация изменилась: доля LG и Samsung достигла минимума в 34,7% (в штуках), а на Haier приходится уже более 20,5%.
Крупнейшие производители техники приостановили свою деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Часть компаний официально об уходе с российского рынка не заявляла, но перестала поставлять гаджеты и комплектующие для устройств в страну, ссылаясь на проблемы с логистикой. В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них в том числе оказались смартфоны и техника компаний Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG и др.
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