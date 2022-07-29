DHL с 1 сентября прекратит экспресс-доставку грузов по России

В компании объясинли это техническими сложностями с функционированием информационных систем, инфрастуктуры и глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями. В DHL Express подчеркнули, что все грузы, принятые до 31 августа, будут доставлены получателям, а АО «ДХЛ Интернешнл» с 1 сентября продолжит доставлять документы и грузы из России за границу.