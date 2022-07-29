DHL с 1 сентября прекратит экспресс-доставку грузов по России
Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL Express объявила, что с 1 сентября прекратит оказывать услуги по экспресс-доставке грузов и документов внутри России, сообщается на сайте компании.
«Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО "ДХЛ Интернешнл", было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 г.», – говорится в сообщении.
В компании объясинли это техническими сложностями с функционированием информационных систем, инфрастуктуры и глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями. В DHL Express подчеркнули, что все грузы, принятые до 31 августа, будут доставлены получателям, а АО «ДХЛ Интернешнл» с 1 сентября продолжит доставлять документы и грузы из России за границу.
Ранее в марте DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию на фоне военной спецоперации на Украине.
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