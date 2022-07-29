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DHL с 1 сентября прекратит экспресс-доставку грузов по России

Ведомости

Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL Express объявила, что с 1 сентября прекратит оказывать услуги по экспресс-доставке грузов и документов внутри России, сообщается на сайте компании.

«Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО "ДХЛ Интернешнл", было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 г.», – говорится в сообщении.

В компании объясинли это техническими сложностями с функционированием информационных систем, инфрастуктуры и глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями. В DHL Express подчеркнули, что все грузы, принятые до 31 августа, будут доставлены получателям, а АО «ДХЛ Интернешнл» с 1 сентября продолжит доставлять документы и грузы из России за границу.

Ранее в марте DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию на фоне военной спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных