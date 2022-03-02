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DHL временно не будет доставлять грузы в Россию и Белоруссию

Ведомости

Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию на фоне военной операции на Украине.

Прием посылок в обе страны приостановлен до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении на сайте компании. Аналогичная мера принята в отношении услуг DHL Express по доставке документов и грузов из и на Украину. Компания также закрыла свои подразделения на Украине и на время прекратила свою деятельность в стране.

В среду о приостановке импортных поставок грузов в Россию сообщила швейцарская Kuehne & Nagel. В конце февраля доставлять письма и посылки в Россию прекратили почтовые службы FedEx и UPS.

С 1 марта крупнейшие мировые контейнерные перевозчики — швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM — перестали принимать заказы на перевозку контейнеров в Россию и из нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных