DHL временно не будет доставлять грузы в Россию и Белоруссию
Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию на фоне военной операции на Украине.
Прием посылок в обе страны приостановлен до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении на сайте компании. Аналогичная мера принята в отношении услуг DHL Express по доставке документов и грузов из и на Украину. Компания также закрыла свои подразделения на Украине и на время прекратила свою деятельность в стране.
В среду о приостановке импортных поставок грузов в Россию сообщила швейцарская Kuehne & Nagel. В конце февраля доставлять письма и посылки в Россию прекратили почтовые службы FedEx и UPS.
С 1 марта крупнейшие мировые контейнерные перевозчики — швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM — перестали принимать заказы на перевозку контейнеров в Россию и из нее.