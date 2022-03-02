DHL временно не будет доставлять грузы в Россию и Белоруссию

Прием посылок в обе страны приостановлен до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении на сайте компании. Аналогичная мера принята в отношении услуг DHL Express по доставке документов и грузов из и на Украину. Компания также закрыла свои подразделения на Украине и на время прекратила свою деятельность в стране.