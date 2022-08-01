«Коммерсантъ» узнал о снижении импорта крепкого алкоголя в Россию почти на 35%
В первой половине 2022 г. импорт крепких алкогольных напитков в Россию упал на 34,4% до 32,65 млн л год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка.
Наибольшее падение отмечается в импорте виски. Он снизился на 48,8, до 11,8 млн л год к году. Ввоз водки сократился на 41,7% до 965 500 л. Также заметно уменьшение поставок ликеров (на 36,6% до 2,25 млн л) и джина (на 26,6% до 874 050 л). Пострадали от санкций и коньяк с бренди. Импорт этого крепкого алкоголя упал на 11,3% до 9,02 млн л. А вот ситуация с ромом на российском рынке почти не изменилась. Его поставки сократились на 1,8% до 2,89 млн л год к году.
Отмечается, что официальная статистика по внешней торговле не публикуется с весны этого года. Тем не менее представленные данные подтверждают пессимистичные прогнозы участников рынка, пишет «Коммерсантъ». В июне эксперты оценивали снижение импорта на 20-40% из-за начала спецоперации России на Украине.
В рамках санкций США запретили поставки всего спиртного в РФ, а ЕС — алкоголя дороже €300 за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны.
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