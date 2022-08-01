«Коммерсантъ» узнал о снижении импорта крепкого алкоголя в Россию почти на 35%

Наибольшее падение отмечается в импорте виски. Он снизился на 48,8, до 11,8 млн л год к году. Ввоз водки сократился на 41,7% до 965 500 л. Также заметно уменьшение поставок ликеров (на 36,6% до 2,25 млн л) и джина (на 26,6% до 874 050 л). Пострадали от санкций и коньяк с бренди. Импорт этого крепкого алкоголя упал на 11,3% до 9,02 млн л. А вот ситуация с ромом на российском рынке почти не изменилась. Его поставки сократились на 1,8% до 2,89 млн л год к году.