Газета
Бизнес

В России появятся аналоги советской «Березки»

Ведомости

В Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, членов их семей, а также для сотрудников международных организаций, которые расположены в России, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Попасть в магазины duty free смогут только дипломатические сотрудники при предъявлении соответствующего удостоверения.

Купить товары в этих магазинах можно будет за рубли, доллары США и евро, ценники на продукты также будут указаны в трех валютах. В постановлении отмечено, что речь идет о розничной торговле только теми товарами, которые находятся под таможенной процедурой беспошлинной торговли, а именно — спиртным, табачной продукцией, парфюмерией и косметикой, ювелирными украшениями, смартфонами, часами и кондитерскими изделиями.

Для того чтобы купить большую партию алкоголя для официального мероприятия, необходимо будет предъявить заявку, в которой будут указаны цель приобретения и количество алкоголя, ее должен подписать официальный представитель дипломатического представительства, консульства или международной организации.

После покупки будет выдан чек, в котором могут указать сведения о покупателе. Эта информация вместе с перечнем приобретенных товаров будет ежемесячно поступать в МИД. 

Уточняется, что пока таких магазинов будет два: в Москве и Санкт-Петербурге. Там будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, а записи с камер — храниться в течение 30 дней. Вся торговля будет находиться под контролем таможенников. Точное местоположение магазинов еще не определено. Постановление вступит в силу 27 августа.

Сеть магазинов «Березка», которая существовала в СССР с 1961 г., можно назвать аналогом торговых точек, которые готовятся к открытию в России. Их покупателями были не только дипломаты, но и зарубежные специалисты и советские работники за границей, в том числе военные и моряки, которые в «Березке» могли купить технику, одежду, продукты за иностранную валюту. Первые такие магазины были открыты в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в гостиницах «Украина» и «Ленинградская».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных