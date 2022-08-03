В России появятся аналоги советской «Березки»
В Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, членов их семей, а также для сотрудников международных организаций, которые расположены в России, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Попасть в магазины duty free смогут только дипломатические сотрудники при предъявлении соответствующего удостоверения.
Купить товары в этих магазинах можно будет за рубли, доллары США и евро, ценники на продукты также будут указаны в трех валютах. В постановлении отмечено, что речь идет о розничной торговле только теми товарами, которые находятся под таможенной процедурой беспошлинной торговли, а именно — спиртным, табачной продукцией, парфюмерией и косметикой, ювелирными украшениями, смартфонами, часами и кондитерскими изделиями.
Для того чтобы купить большую партию алкоголя для официального мероприятия, необходимо будет предъявить заявку, в которой будут указаны цель приобретения и количество алкоголя, ее должен подписать официальный представитель дипломатического представительства, консульства или международной организации.
После покупки будет выдан чек, в котором могут указать сведения о покупателе. Эта информация вместе с перечнем приобретенных товаров будет ежемесячно поступать в МИД.
Уточняется, что пока таких магазинов будет два: в Москве и Санкт-Петербурге. Там будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, а записи с камер — храниться в течение 30 дней. Вся торговля будет находиться под контролем таможенников. Точное местоположение магазинов еще не определено. Постановление вступит в силу 27 августа.
Сеть магазинов «Березка», которая существовала в СССР с 1961 г., можно назвать аналогом торговых точек, которые готовятся к открытию в России. Их покупателями были не только дипломаты, но и зарубежные специалисты и советские работники за границей, в том числе военные и моряки, которые в «Березке» могли купить технику, одежду, продукты за иностранную валюту. Первые такие магазины были открыты в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в гостиницах «Украина» и «Ленинградская».
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