В России появятся аналоги советской «Березки»

Сеть магазинов «Березка», которая существовала в СССР с 1961 г., можно назвать аналогом торговых точек, которые готовятся к открытию в России. Их покупателями были не только дипломаты, но и зарубежные специалисты и советские работники за границей, в том числе военные и моряки, которые в «Березке» могли купить технику, одежду, продукты за иностранную валюту. Первые такие магазины были открыты в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в гостиницах «Украина» и «Ленинградская».