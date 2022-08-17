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Экономика

Правительство запустило программу льготных кредитов для МСП под 3-4,5%

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишутин подписал постановление правительства о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3-4,5%. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно», – говорится в сообщении.

На полученные средства можно будет купить оборудование, сделать капитальный ремонт производственных помещений или запустить новый проект. Отмечается, что в первую очередь льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

Льготная программа будет действовать три года. При этом кредит можно будет взять на 10 лет. В правительстве ожидают, что до конца 2022 г. объем выданных кредитов составит около 50 млрд руб.

Новую меру поддержки в начале августа анонсировал министр экономического развития России Максим Решетников. Он говорил, что инвесткредиты нужны бизнесу «для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения». Мишустин инициативу поддержал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных