Правительство запустило программу льготных кредитов для МСП под 3-4,5%
Премьер-министр России Михаил Мишутин подписал постановление правительства о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3-4,5%. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно», – говорится в сообщении.
На полученные средства можно будет купить оборудование, сделать капитальный ремонт производственных помещений или запустить новый проект. Отмечается, что в первую очередь льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.
Льготная программа будет действовать три года. При этом кредит можно будет взять на 10 лет. В правительстве ожидают, что до конца 2022 г. объем выданных кредитов составит около 50 млрд руб.
Новую меру поддержки в начале августа анонсировал министр экономического развития России Максим Решетников. Он говорил, что инвесткредиты нужны бизнесу «для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения». Мишустин инициативу поддержал.
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