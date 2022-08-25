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«Известия»: малая авиация может столкнуться с нехваткой «кукурузников»

Ведомости

Минпромторг решил отложить вопрос финансирования замены американского двигателя и винта для самолета ТВС-2МС, модернизированный вариант «кукурузника» Ан-2, до момента ее сертификации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В мае газета сообщала, что предприятие «Русавиапром» (производитель самолета) попросило у кабмина 9 млрд руб. на эту разработку. Однако в Минпромторге отметили, что сначала самолет должен пройти сертификацию.

Отмечается, что Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина, отвечающий за разработку самолета, уже подал заявку на сертификацию в Росавиацию. Сейчас самолет проходит наземные и летные испытания.

В ведомстве уточнили, что для изготовления копий двигателя и винта по американским образцам и запуска серийного производства деталей в России потребуется провести полный цикл сертификационных работ. На это может уйти от трех до пяти лет.

ТВС-2МС — это модернизированная версия «кукурузника» Ан-2, который был разработан в конце 1940-х гг. В 2015 г. модификация завершилась и Минпромторг совместно с Минтрансом выдали на машину аттестат о годности к эксплуатации. В декабре 2019 г. Минтранс утвердил новые авиационные правила по сертификации авиатехники. Теперь производитель должен получать сертификат одобрения производственной организации. За этим документом в ведомство неоднократно обращался «Русавиапром», но сертификат так и не выдали из-за проблем с документами.

Сейчас, считают источники газеты на авиарынке, сертификация может затянуться из-за конфликта между руководством «Русавиапрома» и института, который длится на протяжении нескольких лет. Институт требует от «Русавиапрома» компенсации в размере более 544 млн руб. из-за того, что предприятие за три года так и не смогло устранить замечания Росавиации и получить разрешение на деятельность согласно новым правилам.

На сегодня «Русавиапром» выпустил 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации. Самолеты задействованы в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы. Ан-2, ТВС-2МС и другие модификации «кукурузника» используют в Авиалесоохране и сельхозработах. Уточняется, что замены им на российском рынке сейчас нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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