«Известия»: малая авиация может столкнуться с нехваткой «кукурузников»

ТВС-2МС — это модернизированная версия «кукурузника» Ан-2, который был разработан в конце 1940-х гг. В 2015 г. модификация завершилась и Минпромторг совместно с Минтрансом выдали на машину аттестат о годности к эксплуатации. В декабре 2019 г. Минтранс утвердил новые авиационные правила по сертификации авиатехники. Теперь производитель должен получать сертификат одобрения производственной организации. За этим документом в ведомство неоднократно обращался «Русавиапром», но сертификат так и не выдали из-за проблем с документами.