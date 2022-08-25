Датский производитель насосов Grundfos объявил о закрытии бизнеса в России

Grundfos приостановила деятельность в России 3 марта, после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. С тех пор компания прекратила принимать заказы от российских клиентов и доставлять их на территорию России. При этом Grundfos заверяла, что продолжала поддерживать сотрудников, а также держит свои офисы и завод наготове, чтобы снова открыться, когда «ситуация позволит».