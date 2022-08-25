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Датский производитель насосов Grundfos объявил о закрытии бизнеса в России

Ведомости

Датский производитель насосов Grundfos сообщил, что 23-летнее сотрудничество с Россией окончательно подошло к концу: компания закрывает бизнес в России и Белоруссии и увольняет сотрудников, об этом сообщается на сайте предприятия. 

«Без признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями Grundfos приняла решение полностью закрыть свой бизнес в России и Белоруссии. Это решение отражено в предстоящей отчетности о результатах деятельности Grundfos за полугодие. В ней также будут отражены значительные единовременные расходы в размере 851 млн датских крон ($114,14 млн), связанных с закрытием бизнеса в России и Беларуси», — сказано в сообщении.

Grundfos приостановила деятельность в России 3 марта, после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. С тех пор компания прекратила принимать заказы от российских клиентов и доставлять их на территорию России. При этом Grundfos заверяла, что продолжала поддерживать сотрудников, а также держит свои офисы и завод наготове, чтобы снова открыться, когда «ситуация позволит».

Концерн Grundfos был основан в 1945 г. в датском городе Бьеррингбро, а в 1992 г. первое представительство открылось в России. Спустя почти 15 лет, в 2005 г., в Московской области был построен завод «Грундфос Истра» по производству оборудования (вертикальные, центробежные, консольно-моноблочные насосы с частотно-регулируемыми двигателями, насосы для водоотведения, станции дозирования, установки повышения давления и пожаротушения, системы управления).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных