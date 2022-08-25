Датский производитель насосов Grundfos объявил о закрытии бизнеса в России
Датский производитель насосов Grundfos сообщил, что 23-летнее сотрудничество с Россией окончательно подошло к концу: компания закрывает бизнес в России и Белоруссии и увольняет сотрудников, об этом сообщается на сайте предприятия.
«Без признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями Grundfos приняла решение полностью закрыть свой бизнес в России и Белоруссии. Это решение отражено в предстоящей отчетности о результатах деятельности Grundfos за полугодие. В ней также будут отражены значительные единовременные расходы в размере 851 млн датских крон ($114,14 млн), связанных с закрытием бизнеса в России и Беларуси», — сказано в сообщении.
Grundfos приостановила деятельность в России 3 марта, после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. С тех пор компания прекратила принимать заказы от российских клиентов и доставлять их на территорию России. При этом Grundfos заверяла, что продолжала поддерживать сотрудников, а также держит свои офисы и завод наготове, чтобы снова открыться, когда «ситуация позволит».
Концерн Grundfos был основан в 1945 г. в датском городе Бьеррингбро, а в 1992 г. первое представительство открылось в России. Спустя почти 15 лет, в 2005 г., в Московской области был построен завод «Грундфос Истра» по производству оборудования (вертикальные, центробежные, консольно-моноблочные насосы с частотно-регулируемыми двигателями, насосы для водоотведения, станции дозирования, установки повышения давления и пожаротушения, системы управления).
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