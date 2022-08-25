В Индии начал работу первый российский карьерный экскаватор

Всего УЗТМ-КАРТЭКС поставит крупнейшему индийскому государственному концерну Coal India Ltd (CIL) 11 таких экскаваторов, а также пять шагающих экскаваторов производства Уралмашзавода. Следующий ЭКГ-20КМ будет введен в эксплуатацию в сентябре, поставка всей партии будет завершена в 2023 г.