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В Индии начал работу первый российский карьерный экскаватор

Ведомости

Первый карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ-20КМ производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» (входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС) начал работу в Индии, сообщила пресс-служба компании.

Всего УЗТМ-КАРТЭКС поставит крупнейшему индийскому государственному концерну Coal India Ltd (CIL) 11 таких экскаваторов, а также пять шагающих экскаваторов производства Уралмашзавода. Следующий ЭКГ-20КМ будет введен в эксплуатацию в сентябре, поставка всей партии будет завершена в 2023 г.

Контрактом предусматривается также обеспечение ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) в течение восьми лет с момента ввода первого экскаватора в эксплуатацию и их сервисное обслуживание.

«Реализация подобных проектов подтверждает компетенции наших производителей и востребованность на внешних рынках продукции российского тяжелого машиностроения. Предприятия группы УЗТМ-КАРТЭКС не только полностью удовлетворяют потребности российских горно-металлургических компаний, но и успешно выполняют крупные экспортные программы», – прокомментировал ввод в эксплуатацию первой машины министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, экспортный потенциал позволит и дальше обеспечивать максимальную загрузку предприятий группы и высокий спрос на производимое ими продукцию.

Гендиректор УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер, в свою очередь, отметил, что для группы поставка экскаваторного оборудования Сoal India стала крупнейшей за 30 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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