В Индии начал работу первый российский карьерный экскаватор
Первый карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ-20КМ производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» (входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС) начал работу в Индии, сообщила пресс-служба компании.
Всего УЗТМ-КАРТЭКС поставит крупнейшему индийскому государственному концерну Coal India Ltd (CIL) 11 таких экскаваторов, а также пять шагающих экскаваторов производства Уралмашзавода. Следующий ЭКГ-20КМ будет введен в эксплуатацию в сентябре, поставка всей партии будет завершена в 2023 г.
Контрактом предусматривается также обеспечение ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) в течение восьми лет с момента ввода первого экскаватора в эксплуатацию и их сервисное обслуживание.
«Реализация подобных проектов подтверждает компетенции наших производителей и востребованность на внешних рынках продукции российского тяжелого машиностроения. Предприятия группы УЗТМ-КАРТЭКС не только полностью удовлетворяют потребности российских горно-металлургических компаний, но и успешно выполняют крупные экспортные программы», – прокомментировал ввод в эксплуатацию первой машины министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, экспортный потенциал позволит и дальше обеспечивать максимальную загрузку предприятий группы и высокий спрос на производимое ими продукцию.
Гендиректор УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер, в свою очередь, отметил, что для группы поставка экскаваторного оборудования Сoal India стала крупнейшей за 30 лет.
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