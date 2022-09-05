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S7 Airlines в конце сентября начнет летать в Анталию из Москвы

Ведомости

Авиакомпания S7 Airlines запустит рейсы из Москвы в Анталию с 26 сентября, сообщили в Telegram-канале перевозчика.

Рейсы будут выполняться ежедневно. Также с 22 октября S7 будет выполнять рейсы в турецкий город из Новосибирска – сначала один раз в неделю по субботам, с 1 ноября – по вторникам и пятницам. Продажи билетов уже открыты.    

«Удобное расписание позволяет оптимально спланировать отпуск: рейсы в Турцию из обоих городов отправляются утром и возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно», – говорится в сообщении авиакомпании.

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и некоторые другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, из-за чего российским авиакомпаниям пришлось отменить часть международных рейсов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках. Также они получили возможность перерегистрировать самолеты в России, чтобы продолжить их эксплуатацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных