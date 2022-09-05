S7 Airlines в конце сентября начнет летать в Анталию из Москвы
Авиакомпания S7 Airlines запустит рейсы из Москвы в Анталию с 26 сентября, сообщили в Telegram-канале перевозчика.
Рейсы будут выполняться ежедневно. Также с 22 октября S7 будет выполнять рейсы в турецкий город из Новосибирска – сначала один раз в неделю по субботам, с 1 ноября – по вторникам и пятницам. Продажи билетов уже открыты.
«Удобное расписание позволяет оптимально спланировать отпуск: рейсы в Турцию из обоих городов отправляются утром и возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно», – говорится в сообщении авиакомпании.
После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и некоторые другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, из-за чего российским авиакомпаниям пришлось отменить часть международных рейсов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках. Также они получили возможность перерегистрировать самолеты в России, чтобы продолжить их эксплуатацию.