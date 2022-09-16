«Яндекс» запустил в тестовом режиме сервис заказа такси в Дубае

На сегодняшний день Yango работает более чем в 600 городах 17 стран мира, в том числе в странах Африки, Латинской Америки, Европы и других. Сервис был запущен в 2011 г. Yango включает в себя не только сервис заказа такси, но и аренду самокатов, услуги доставки, а также сервис заказа продуктов.