«Яндекс» запустил в тестовом режиме сервис заказа такси в Дубае
В компании отметили, что стремятся развивать свои технологии и сервисы на международном рынке. «Тестирование такси в Дубае в пилотном режиме не исключение», — подчеркнули в пресс-службе.
В «Яндекс Go» уточнили, что заинтересованы в том числе в выходе на рынки Ближнего Востока.
На сегодняшний день Yango работает более чем в 600 городах 17 стран мира, в том числе в странах Африки, Латинской Америки, Европы и других. Сервис был запущен в 2011 г. Yango включает в себя не только сервис заказа такси, но и аренду самокатов, услуги доставки, а также сервис заказа продуктов.
Yango стал не первым сервисом, который «Яндекс» запустил в ОАЭ. В ноябре 2021 г. компания начала тестирование доставки продуктов из сети супермаркетов Carrefour в Дубае с помощью роботов-курьеров. Кроме того, в феврале 2022 г. на рынок ОАЭ вышел сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс.Маршрутизация».
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