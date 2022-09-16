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Бизнес

«Яндекс» запустил в тестовом режиме сервис заказа такси в Дубае

Ведомости

В ОАЭ началось тестирование Yango — международного бренда «Яндекс.Такси». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Go». 

В компании отметили, что стремятся развивать свои технологии и сервисы на международном рынке. «Тестирование такси в Дубае в пилотном режиме не исключение», — подчеркнули в пресс-службе. 

В «Яндекс Go» уточнили, что заинтересованы в том числе в выходе на рынки Ближнего Востока. 

На сегодняшний день Yango работает более чем в 600 городах 17 стран мира, в том числе в странах Африки, Латинской Америки, Европы и других. Сервис был запущен в 2011 г. Yango включает в себя не только сервис заказа такси, но и аренду самокатов, услуги доставки, а также сервис заказа продуктов.

Yango стал не первым сервисом, который «Яндекс» запустил в ОАЭ. В ноябре 2021 г. компания начала тестирование доставки продуктов из сети супермаркетов Carrefour в Дубае с помощью роботов-курьеров. Кроме того, в феврале 2022 г. на рынок ОАЭ вышел сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс.Маршрутизация». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных