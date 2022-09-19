Porsche запланировал привлечь на IPO 9,4 млрд евро

Остальные 25% привилегированных акций и 1 обыкновенная будут приобретены холдингом Porsche SE, через эту структуру акциями будут владеть наследники Порше, что позволит им иметь блокирующий миноритарный пакет акций в Volkswagen AG и влиять на ключевые решения в развитии немецкого автоконцерна. Соответствующее соглашение также было подписано накануне, 18 сентября. Уточняется, что прибыль от этой сделки составит от 9,36 до 10,1 млрд евро.