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Бизнес

Porsche запланировал привлечь на IPO 9,4 млрд евро

Ведомости

Производитель спортивных автомобилей Porsche в рамках IPO планирует привлечь 8,7-9,4 млрд евро, об этом сообщил немецкий автоконцерн Volkswagen AG.

Уточняется, что акции компании будут размещаться среди инвесторов в ценовом коридоре 76,5–82,5 евро за штуку при общей оценке всей компании в 70–75 млрд евро.

«Всего в ходе IPO планируется разместить среди инвесторов до 113,9 млн привилегированных акций из холдингов Volkswagen AG, в том числе базовое размещение около 99 млн привилегированных акций, а также свыше 14,8 млн дополнительных привилегированных акций для покрытия дополнительных размещений. Планируется, что F. Porsche AG начнет торговлю привилегированными акциями 29 сентября 2022 г.», — сказано в сообщении компании.

Среди тех, кто уже подписался на приобретение привилегированных акций Porsche на общую сумму €3,7 млрд, есть государственный инвестфонд Катара, эмиратский инвестфонд ADQ, суверенный инвестфонд Норвегии и американский инвестфонд T. Rowe Price, сообщил Bloomberg.

О том, что акции Porsche будут выведены на Франкфуртскую биржу в конце сентября — начале октября, концерн сообщил 5 сентября. Предполагалось, что это IPO будет одним из самых крупных за последние годы, аналитики компании считали, что Porsche будет оценена в 85 млрд евро. 

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В преддверии IPO акционерный капитал Porsche был разделен на две равные части: 50% капитала компании было отведено под привилегированные акции, а другие 50% — под обыкновенные акции без права голоса. В ходе размещения на бирже инвесторам будут предложены 25% от привилегированных акций Porsche.

Остальные 25% привилегированных акций и 1 обыкновенная будут приобретены холдингом Porsche SE, через эту структуру акциями будут владеть наследники Порше, что позволит им иметь блокирующий миноритарный пакет акций в Volkswagen AG и влиять на ключевые решения в развитии немецкого автоконцерна. Соответствующее соглашение также было подписано накануне, 18 сентября. Уточняется, что прибыль от этой сделки составит от 9,36 до 10,1 млрд евро.

Volkswagen AG также подтвердила свое намерение выплатить 49% вырученных средств в качестве дивидендов среди акционеров при успешном IPO 49%.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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