Porsche разместит акции на бирже в конце сентября

В преддверии IPO акционерный капитал Porsche был разделен на две равные части: 50% капитала компании было отведено под привилегированные акции, а другие 50% — под обыкновенные акции без права голоса. В ходе размещения на бирже инвесторам будут предложены 25% от привилегированных акций Porsche.