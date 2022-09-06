Porsche разместит акции на бирже в конце сентября
Акции люксового автопроизводителя Porsche будут выведены на Франкфуртскую биржу в конце сентября — начале октября, об этом сообщил концерн Volkswagen Group накануне, 5 сентября.
«24 февраля 2022 г. Volkswagen AG объявил, что изучит возможность IPO Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. На основании результатов этой проверки правление Volkswagen AG сегодня приняло решение с согласия Наблюдательного совета провести первичное публичное размещение привилегированных акций Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG с целью разместить их на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи <...> в конце сентября — начале октября 2022 г.», — сказано в сообщении компании.
В преддверии IPO акционерный капитал Porsche был разделен на две равные части: 50% капитала компании было отведено под привилегированные акции, а другие 50% — под обыкновенные акции без права голоса. В ходе размещения на бирже инвесторам будут предложены 25% от привилегированных акций Porsche.
Остальные 25% привилегированных акций и 1 обыкновенная будут приобретены холдингом Porsche SE 25% плюс 1 обыкновенную акцию, через эту структуру акциями будут владеть наследники Порше, что позволит им иметь блокирующий миноритарный пакет акций в VW Group и влиять на ключевые решения в развитии немецкого автоконцерна.
VW Group также заявила, что в случае успешного IPO 49% от вырученных в рамках средств пойдет на выплаты дивидендов акционерам. Остальная сумма будет потрачена на модернизацию концерна и переход на производство электромобилей.
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