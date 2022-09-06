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Porsche разместит акции на бирже в конце сентября

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Акции люксового автопроизводителя Porsche будут выведены на Франкфуртскую биржу в конце сентября — начале октября, об этом сообщил концерн Volkswagen Group накануне, 5 сентября.  

«24 февраля 2022 г. Volkswagen AG объявил, что изучит возможность IPO Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. На основании результатов этой проверки правление Volkswagen AG сегодня приняло решение с согласия Наблюдательного совета провести первичное публичное размещение привилегированных акций Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG с целью разместить их на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи <...> в конце сентября — начале октября 2022 г.», — сказано в сообщении компании. 

В преддверии IPO акционерный капитал Porsche был разделен на две равные части: 50% капитала компании было отведено под привилегированные акции, а другие 50% — под обыкновенные акции без права голоса. В ходе размещения на бирже инвесторам будут предложены 25% от привилегированных акций Porsche.

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Остальные 25% привилегированных акций и 1 обыкновенная будут приобретены холдингом Porsche SE 25% плюс 1 обыкновенную акцию, через эту структуру акциями будут владеть наследники Порше, что позволит им иметь блокирующий миноритарный пакет акций в VW Group и влиять на ключевые решения в развитии немецкого автоконцерна.

VW Group также заявила, что в случае успешного IPO 49% от вырученных в рамках средств пойдет на выплаты дивидендов акционерам. Остальная сумма будет потрачена на модернизацию концерна и переход на производство электромобилей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных