PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России
Американская корпорация PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, передает агентство Reuters.
По информации агентства, заявление компании было сделано после того, как Reuters посетило десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружило банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе на заводах в России.
«Все концентраты в России закончились, и производство прекратилось», — заявил представитель компании.
Как поясняет агентство, продолжающееся производство означает, что газированные напитки по-прежнему широко доступны в Москве, а также во Владивостоке на Дальнем Востоке и Красноярске в Сибири. Владелец одного из спортзалов в Москве сообщил, что сделал заказ у Pepsi в середине августа.
После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно.
В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». Что касается PepsiCo, то она сосредоточилась на производстве линейки Evervess и «Русский дар».
По данным исследовательской компании NielsenIQ, за семь месяцев этого года количество напитков со вкусом колы выросло на 10%: в торговых сетях представлено уже 186 брендов.
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