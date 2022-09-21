В «Газпром нефти» сообщили о рекордных объемах добычи углеводородов

Он также уточнил, что проблемы с доступом к технологиям, в том числе по гидроразрыву пласта, сейчас отсутствуют. На это указывают объемы добычи, на которые влияет доступность этих технологий. По словам Яковлева, «Газпром нефть» проводит операции по гидроразрыву пласта на 80% скважин, которые она бурит.