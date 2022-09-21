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В «Газпром нефти» сообщили о рекордных объемах добычи углеводородов

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Объем добычи углеводородов компанией «Газпром нефть» находится на историческом максимуме и уже превысил допандемийные значения, об этом сообщил зампред правления компании Вадим Яковлев на Тюменском промышленно-энергетическом форуме. 

«Мы находимся на исторических максимумах по уровню добычи, мы уже вышли на уровень добычи, который превышает допандемийный», — сказал он (цит. по ТАСС).

Он также уточнил, что проблемы с доступом к технологиям, в том числе по гидроразрыву пласта, сейчас отсутствуют. На это указывают объемы добычи, на которые влияет доступность этих технологий. По словам Яковлева, «Газпром нефть» проводит операции по гидроразрыву пласта на 80% скважин, которые она бурит. 

В 2021 г. добыча углеводородов «Газпром нефти» выросла на 5,6% год к году и достигла рекордных 101,43 млн т нефтяного эквивалента (н. э.). По информации «Газпрома» («Газпром нефть» является дочерней структурой) на конец августа, объем добычи газа за 8 месяцев в годовом выражении снизился на 14,6% до 288,1 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных