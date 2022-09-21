В «Газпром нефти» сообщили о рекордных объемах добычи углеводородов
Объем добычи углеводородов компанией «Газпром нефть» находится на историческом максимуме и уже превысил допандемийные значения, об этом сообщил зампред правления компании Вадим Яковлев на Тюменском промышленно-энергетическом форуме.
«Мы находимся на исторических максимумах по уровню добычи, мы уже вышли на уровень добычи, который превышает допандемийный», — сказал он (цит. по ТАСС).
Он также уточнил, что проблемы с доступом к технологиям, в том числе по гидроразрыву пласта, сейчас отсутствуют. На это указывают объемы добычи, на которые влияет доступность этих технологий. По словам Яковлева, «Газпром нефть» проводит операции по гидроразрыву пласта на 80% скважин, которые она бурит.
В 2021 г. добыча углеводородов «Газпром нефти» выросла на 5,6% год к году и достигла рекордных 101,43 млн т нефтяного эквивалента (н. э.). По информации «Газпрома» («Газпром нефть» является дочерней структурой) на конец августа, объем добычи газа за 8 месяцев в годовом выражении снизился на 14,6% до 288,1 млрд куб. м.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.