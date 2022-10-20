ВЭФ-2023 пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября
Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2023 г. пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 5 по 8 сентября, об этом сообщил организатор мероприятия фонд «Росконгресс».
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, «Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, призванная содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Он отметил возрастающее значение Дальнего Востока благодаря вновь возникающим экспортным потокам. «Убежден, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса», – отметил Кобяков.
ВЭФ-2023 станет восьмым по счету форумом, который проходит на Дальнем Востоке. Впервые мероприятие было проведено в 2015 г. по указу президента России Владимира Путина. Форум был отменен только в 2020 г. из-за пандемии коронавируса.
В этом году ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября. Главной темой мероприятия стало движение к многополярному миру. В этом году на форуме было подписано 296 соглашений на сумму свыше 3,2 трлн руб. В ВЭФ-2022 приняли участие более 7000 человек, в том числе 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса