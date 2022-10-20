Газета
Бизнес

ВЭФ-2023 пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября

Ведомости

Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2023 г. пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 5 по 8 сентября, об этом сообщил организатор мероприятия фонд «Росконгресс». 

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, «Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, призванная содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Он отметил  возрастающее значение Дальнего Востока благодаря вновь возникающим экспортным потокам. «Убежден, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса», – отметил Кобяков.

ВЭФ-2023 станет восьмым по счету форумом, который проходит на Дальнем Востоке. Впервые мероприятие было проведено в 2015 г. по указу президента России Владимира Путина. Форум был отменен только в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. 

Ранее по теме: Восточный экономический форум: цифры и факты

В этом году ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября. Главной темой мероприятия стало движение к многополярному миру. В этом году на форуме было подписано 296 соглашений на сумму свыше 3,2 трлн руб. В ВЭФ-2022 приняли участие более 7000 человек, в том числе 1700 представителей бизнеса из 700 компаний. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных