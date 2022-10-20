Cronica Global: владелец бренда Zara может продать бизнес в России группе Azadea
Испанская группа Inditex обсуждает возможность продажи своих магазинов в России ливанской группе Azadea, передает издание Cronica Global.
«Ведущий дистрибутор модной одежды Inditex завершает продажу своих магазинов в России ливанской группе Azadea, которая специализируется на дистрибуции брендов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
У Azadea уже есть франшиза Inditex в таких странах, как Алжир, Бахрейн, Оман и Катар. В Дубае компания уже начала собирать команду, которая будет полностью посвящена проекту. Руководителем проекта назначен Хосе Луис Павия, утверждает издание.
Пресс-служба Inditex ранее подтвердила факт ведения переговоров с «заинтересованными сторонами» относительно дальнейшей судьбы ее бизнеса в России. В марте компания объявила о закрытии магазинов в стране и приостановила онлайн-торговлю.
18 октября стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и может передать свои активы в стране компании из дружественной России страны. Источник «Коммерсанта», знакомый с планами Inditex, рассказал, что ритейлер может передать российские активы партнеру группы из ОАЭ. Он уточнил, что Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка. Ожидается, что остальные бренды fashion-группы откроются в стране под другими названиями не раньше весны 2023 г.
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