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Бизнес

Cronica Global: владелец бренда Zara может продать бизнес в России группе Azadea

Ведомости

Испанская группа Inditex обсуждает возможность продажи своих магазинов в России ливанской группе Azadea, передает издание Cronica Global. 

«Ведущий дистрибутор модной одежды Inditex завершает продажу своих магазинов в России ливанской группе Azadea, которая специализируется на дистрибуции брендов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

У Azadea уже есть франшиза Inditex в таких странах, как Алжир, Бахрейн, Оман и Катар. В Дубае компания уже начала собирать команду, которая будет полностью посвящена проекту. Руководителем проекта назначен Хосе Луис Павия, утверждает издание.

Пресс-служба Inditex ранее подтвердила факт ведения переговоров с «заинтересованными сторонами» относительно дальнейшей судьбы ее бизнеса в России. В марте компания объявила о закрытии магазинов в стране и приостановила онлайн-торговлю.

18 октября стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и может передать свои активы в стране компании из дружественной России страны. Источник «Коммерсанта», знакомый с планами Inditex, рассказал, что ритейлер может передать российские активы партнеру группы из ОАЭ. Он уточнил, что Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка. Ожидается, что остальные бренды fashion-группы откроются в стране под другими названиями не раньше весны 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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