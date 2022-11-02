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Сбербанк продал свою долю в Fortenova Group

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Сбербанк продал свою долю в хорватской Fortenova Group инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Саифу Алькетби, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбер сообщает о продаже своей доли (43%) в компании Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании», — указано в сообщении.

О планах продать долю в Fortenova Group «Сбер» сообщал еще в 2021 г. «Что касается Agrokor и компании Fortenova, цель наша — вернуть стоимость компании на первоначальный уровень и выйти из неё без потерь в течение ближайших двух лет», — заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2021.

В апреле 2019 г. Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor. Объем задолженности компании перед Сбербанком составлял примерно 1,1 млрд евро. Позже доля банка в организации выросла еще на несколько процентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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