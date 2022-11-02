Сбербанк продал свою долю в Fortenova Group

О планах продать долю в Fortenova Group «Сбер» сообщал еще в 2021 г. «Что касается Agrokor и компании Fortenova, цель наша — вернуть стоимость компании на первоначальный уровень и выйти из неё без потерь в течение ближайших двух лет», — заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2021.