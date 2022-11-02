Сбербанк продал свою долю в Fortenova Group
Сбербанк продал свою долю в хорватской Fortenova Group инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Саифу Алькетби, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Сбер сообщает о продаже своей доли (43%) в компании Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании», — указано в сообщении.
О планах продать долю в Fortenova Group «Сбер» сообщал еще в 2021 г. «Что касается Agrokor и компании Fortenova, цель наша — вернуть стоимость компании на первоначальный уровень и выйти из неё без потерь в течение ближайших двух лет», — заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2021.
В апреле 2019 г. Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor. Объем задолженности компании перед Сбербанком составлял примерно 1,1 млрд евро. Позже доля банка в организации выросла еще на несколько процентов.