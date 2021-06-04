«Сбер» продаст свою долю крупнейшего хорватского ритейлера

В конце марта этого года доля Сбербанка в Fortenova Group выросла до 44%. Это произошло через исполнение кредитной организацией пут-опциона на принадлежащие ему 18,5% акций компании Poslovni Sistem Mercator d.d. в пользу Fortenova Group в обмен на дополнительную долю в капитале группы. В банке пояснили, что эта сделка стала частью общей стратегии интеграции и повышения эффективности ритейл-дивизиона для реализации синергий и повышения акционерной стоимости группы.