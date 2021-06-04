«Сбер» продаст свою долю крупнейшего хорватского ритейлера
«Сбер» в течение двух лет продаст свою долю в хорватской компании Fortenova Group, которая занимается ритейлом, пищевой промышленностью и сельским хозяйством, сообщил журналистам президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Что касается Agrokor и компании Fortenova, цель наша — вернуть стоимость компании на первоначальный уровень и выйти из неё без потерь в течение ближайших двух лет», — сказал он.
В апреле 2019 г. Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor.
В конце марта этого года доля Сбербанка в Fortenova Group выросла до 44%. Это произошло через исполнение кредитной организацией пут-опциона на принадлежащие ему 18,5% акций компании Poslovni Sistem Mercator d.d. в пользу Fortenova Group в обмен на дополнительную долю в капитале группы. В банке пояснили, что эта сделка стала частью общей стратегии интеграции и повышения эффективности ритейл-дивизиона для реализации синергий и повышения акционерной стоимости группы.
Agrokor была в числе крупнейших частных компаний Хорватии. В начале 2016 г. на нее работало порядка 60 000 человек. Выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль — 175 млн евро. Позже стало известно, что отчетность компании недостоверна и ей нечем расплачиваться с банками и поставщиками.