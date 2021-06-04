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«Сбер» продаст свою долю крупнейшего хорватского ритейлера

Ведомости

«Сбер» в течение двух лет продаст свою долю в хорватской компании Fortenova Group, которая занимается ритейлом, пищевой промышленностью и сельским хозяйством, сообщил журналистам президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

«Что касается Agrokor и компании Fortenova, цель наша — вернуть стоимость компании на первоначальный уровень и выйти из неё без потерь в течение ближайших двух лет», — сказал он.

В апреле 2019 г. Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor.

Объём задолженности компании перед Сбербанком составлял примерно 1,1 млрд евро. Еще 300 млн евро Agrokor должен был ВТБ. В июле 2018 г. кредиторы договорились об урегулировании долга. В результате реструктуризации Сбербанк должен был получить 39% ритейлера, а ВТБ — 7%.

В конце марта этого года доля Сбербанка в Fortenova Group выросла до 44%. Это произошло через исполнение кредитной организацией пут-опциона на принадлежащие ему 18,5% акций компании Poslovni Sistem Mercator d.d. в пользу Fortenova Group в обмен на дополнительную долю в капитале группы. В банке пояснили, что эта сделка стала частью общей стратегии интеграции и повышения эффективности ритейл-дивизиона для реализации синергий и повышения акционерной стоимости группы.

Agrokor была в числе крупнейших частных компаний Хорватии. В начале 2016 г. на нее работало порядка 60 000 человек. Выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль — 175 млн евро. Позже стало известно, что отчетность компании недостоверна и ей нечем расплачиваться с банками и поставщиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных