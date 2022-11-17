Руководитель Goldman Sachs в России решил покинуть группу

Толкингтон родился 15 января 1965 г. в Техасе. До прихода в Goldman Sachs он работал менеджером аналитического отдела и старшим аналитиком по конгломератам, телекоммуникационной отрасли и СМИ в Global Securities в Турции, аналитиком по конгломератам EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в британской компании Donaldson, Lufkin & Jenrette International, а с 2000 по 2002 г. он возглавлял аналитический отдел EMEA Goldman Sachs International. Толкингтон руководил в Goldman Sachs Bank глобальными рынками в России и СНГ с 2014 г., был директором брокера и дилера Goldman Sachs в России с 2011 по 2020 г., в течение последних двух лет он был главным исполнительным директором Goldman Sachs Bank в Москве.