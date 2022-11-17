Руководитель Goldman Sachs в России решил покинуть группу
«После 17 лет работы Тим Толкингтон, соруководитель Goldman Sachs в России и странах Содружества независимых государств (СНГ) и руководитель отдела глобальных рынков в России и СНГ, уйдет из фирмы в конце года», — сказано в рассылке.
Толкингтон занимал должность соруководителя вместе с Дмитрием Седовым, который ушел из Goldman Sachs в начале года, 18 февраля он стал финансовым директором сервиса такси inDriver. До этого соруководителем также был Сергей Арсеньев, назначенный на эту должность в 2015 г. вместе с Толкингтоном и Седовым, однако он покинул пост еще в 2018 г., когда стал инвестиционным директором АФК «Система». После этого Толкингтон остался фактически основным руководителем структуры, пишет РБК.
Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, который объявил об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине. Об этом он сообщил 10 марта. Объем кредитов банка российским заемщикам за прошлый год составил $650 млн, что является незначительной суммой в масштабах глобального бизнеса Goldman Sachs, писал Bloomberg.
Толкингтон родился 15 января 1965 г. в Техасе. До прихода в Goldman Sachs он работал менеджером аналитического отдела и старшим аналитиком по конгломератам, телекоммуникационной отрасли и СМИ в Global Securities в Турции, аналитиком по конгломератам EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в британской компании Donaldson, Lufkin & Jenrette International, а с 2000 по 2002 г. он возглавлял аналитический отдел EMEA Goldman Sachs International. Толкингтон руководил в Goldman Sachs Bank глобальными рынками в России и СНГ с 2014 г., был директором брокера и дилера Goldman Sachs в России с 2011 по 2020 г., в течение последних двух лет он был главным исполнительным директором Goldman Sachs Bank в Москве.
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